Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Angelina Sondakh Ungkap Perubahan Aaliyah Massaid usai Dekat dengan Thariq Halilintar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |16:01 WIB
Angelina Sondakh Ungkap Perubahan Aaliyah Massaid usai Dekat dengan Thariq Halilintar
Perubahan Aaliyah Massaid usai dekat dengan Thariq Halilintar (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar dikabarkan memiliki hubungan lebih dari sekedar teman.

Netizen banyak yang mendukung dan menjodoh-jodohkan keduanya. Kabar kedekatannya itupun sudah sampai ke telinga sang ibu sambung, Angelina Sondakh.

Angelina Sondakh mengungkapkan bahwa sang putri menunjukkan perubahan besar usai dekat dengan adik Atta Halilintar tersebut.

Angelina Sondakh Ungkap Perubahan Aaliyah Massaid usai Dekat dengan Thariq Halilintar

"Aaliyah banyak berubah dari sisi ibadahnya, saya salut banget. Aaliyah tuh makin rajin tahajud, rajin salatnya alhamdulillah, rajin mengajinya, Ya Allah," ujar Angelina Sondakh di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (1/9/2023).

Melihat perubahan sang putri, Angelina Sondakh lantas merasa apabila Thariq Halilintar adalah pria yang baik.

"Berarti pria yang sedang dekat dengannya membawa perubahan baik," tambah Angelina Sondakh.

Sehingga, mantan istri Adjie Massaid tidak mempermasalahkan jika Aaliyah Massaid menjalin hubungan dengan Thariq Halilintar.

Namun, Angelina Sondakh tidak ingin menaruh banyak harapan dan menyerahkan soal kisah asmara sang putri kepada Tuhan.

"Kalau jodoh, pasti di tangan Allah. Orang tua si T (Thariq Halilintar) ini juga baik dari keluarga sakinah mawadah warahmah," pungkas Angelina Sondakh.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147655/thariq_halilintar-R7lG_large.JPG
Tak Pamerkan Wajah Sang Anak, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Minta Publik Hargai Privasinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147154/reza_artamevia-YsBC_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan, Reza Artamevia Ingin Dipanggil Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147150/thariq_halilintar-Y02z_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan Anak Pertama, Geni Faruk Panjatkan Doa Tulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147145/thariq_halilintar-wqBc_large.jpg
Wajah Sumringah Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Sambut Kelahiran Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147051/thariq_halilintar-NFRe_large.jpg
Suara Thariq Halilintar Bergetar saat Azankan Ahmad Arash Omara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146986/aaliyah_massaid_melahirkan-AL8h_large.jpg
Ahmad Arash Omara Thariq, Nama Anak Pertama Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement