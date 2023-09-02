Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kim Bum Tiba di Indonesia, Netizen Berharap Raffi Ahmad Undang ke Andara

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |15:01 WIB
Kim Bum Tiba di Indonesia, Netizen Berharap Raffi Ahmad Undang ke Andara
Kim Bum siap sapa fans Indonesia (Foto: IG Kim Bum)
A
A
A

JAKARTA - Kim Bum tiba di Indonesia. Kedatangannya diketahui untuk menghelat fanmeeting KIMBUM (Between U and Me) pada Minggu, 3 September 2023 di di Kempinski Grand Ballroom, Grand Indonesia, Jakarta Pusat.

Salah seorang netizen pun berharap Raffi Ahmad mengambil momen tersebut. Netizen ingin Kim Bum datang ke Andara dan bercerita lebih dekat dengan keluarga Raffi Ahmad.

Kim Bum Tiba di Indonesia, Netizen Berharap Raffi Ahmad Undang ke Andara

"Pengen teriak woyy @raffi_nagita tolong undang dia mirip banget sama Rafathar kalo senyum Ya Allah gemes banget," tulis @adzitaril.

Nama Kim Bum tengah viral di Indonesia. Diketahui Kim Bum dan artis kenamaan Tanah Air, Maudy Ayunda akan berkolaborasi dalam satu film berjudul Tanah Air Kedua. Film ini sendiri baru akan diproduksi pada Oktober 2023 dengan menjadikan Garut dan juga Korea Selatan sebagai latar tempatnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190388//inara_rusli-JaRA_large.jpg
Inara Rusli Gadaikan Harta Gana-Gini, Eva Manurung: Enggak Bisa Suka-Suka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190372//dj_panda-FMBf_large.jpg
Minta Maaf, DJ Panda Bantah Manfaatkan Momen Putusnya Erika Carlina dan DJ Bravy 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190358//dito_ariotedjo-udXR_large.jpg
Niena Kirana Kembali Gugat Cerai Dito Ariotedjo, Sidang Perdana 24 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190346//ari_lasso-0C16_large.jpg
Putus dari Dearly Djoshua, Ari Lasso Pilih Fokus pada Kesehatan dan Karier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190343//ari_lasso_dan_dearly_djoshua-hyz0_large.jpg
Lelah dengan Drama, Ari Lasso Umumkan Putus dari Dearly Djoshua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190157//raisa_dan_hamish_daud-ymTw_large.jpg
Tok! Raisa Resmi Bercerai dari Hamish Daud
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement