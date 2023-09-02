Kim Bum Tiba di Indonesia, Netizen Berharap Raffi Ahmad Undang ke Andara

JAKARTA - Kim Bum tiba di Indonesia. Kedatangannya diketahui untuk menghelat fanmeeting KIMBUM (Between U and Me) pada Minggu, 3 September 2023 di di Kempinski Grand Ballroom, Grand Indonesia, Jakarta Pusat.

Salah seorang netizen pun berharap Raffi Ahmad mengambil momen tersebut. Netizen ingin Kim Bum datang ke Andara dan bercerita lebih dekat dengan keluarga Raffi Ahmad.

"Pengen teriak woyy @raffi_nagita tolong undang dia mirip banget sama Rafathar kalo senyum Ya Allah gemes banget," tulis @adzitaril.

Nama Kim Bum tengah viral di Indonesia. Diketahui Kim Bum dan artis kenamaan Tanah Air, Maudy Ayunda akan berkolaborasi dalam satu film berjudul Tanah Air Kedua. Film ini sendiri baru akan diproduksi pada Oktober 2023 dengan menjadikan Garut dan juga Korea Selatan sebagai latar tempatnya.

BACA JUGA: