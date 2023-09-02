Randy Martin Santai Dijodohkan dengan Natasha Wilona

JAKARTA - Randy Martin menjawab soal kedekatannya dengan Natasha Wilona. Sudah bersahabat sejak lama, Randy Martin dan Natasha Wilona belakangan didoakan berjodoh oleh netizen.

Hal itu setelah mereka berdua hadir di acara pertunangan Gritte Agatha dan Arif Hidayat.

Randy yang tahu dijodohkan oleh netizen, merasa tidak masalah dengan hal tersebut.

"Mungkin karena persahabatan kita, banyak sih warganet yang menjodoh-jodohkan. Gue enggak masalah sama sekali," kata Randy Martin di kawasan Sunter, Jakarta Utara belum lama ini.

Lagi pula di mata Randy, Natasha Wilona adalah sosok perempuan yang baik.

"Wilona adalah sosok yang baik, sampai sekarang pun kami tetap support," ungkap Randy Martin.

Namun aktor yang baru selesai sidang skripsi itu memastikan bahwa hubungannya dengan Natasha Wilona hanya sebatas persahabatan yang baik.

"Gue bersahabat sejak kecil. Intinya yang menjalani gue sama Wilona, daan gue sama Wilona berhubungan baik sampai sekarang," tegas Randy Martin.

Disinggung soal kriteria pasangan, aktor 24 tahun tersebut mengaku tidak memiliki persyaratan yang macam-macam.

"Gue enggak gimana-gimana. Intinya sosok wanita ini percaya diri sendiri. Dia tahu apa yang dia mau, percaya sama dirinya sendiri. Semoga kelak gue ketemu sama yang cocok sama gue," jelas Randy Martin.