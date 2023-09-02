Klarifikasi Tasyi Athasyia yang Tak Bisa Temui Ibunya Saat Beri Kado

JAKARTA - Tasyi Athasyia mengklarifikasi terkait peristiwa di hari ulang tahun ibunya. Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu Tasyi mengunggah foto saat dirinya mendatangi kediaman sang ibu untuk memberikan surprise kado ulang tahun. Ia membawa kado berupa kiswah atau kain Kakbah yang ia beli langsung di Makkah saat menjalankan ibadah umrah.

Dalam keterangan foto yang diunggahnya, Tasyi mengungkap kondisi kediaman ibunya itu masih sepi sehingga ia tak bisa menemui sang ibu. Unggahan itupun mendapat peringatan dari salah satu netizen melalui DM yang diunggah Tasyi.

Netizen ini pun mengingatkan agar Tasyi tak perlu menggiring opini seakan-akan keluarganya belum bangun meski sudah pukul 6 pagi. Netizen itu merasa khawatir banyak orang yang menilai ibunda Tasyi tak salat subuh karena tidak bangun pagi.

Menurut Tasyi yang perlu disoroti adalah kedatangannya yang secara baik-baik untuk memberikan kado. Mengenai keterangan foto tersebut, justru dirinya sengaja menuliskannya agar sang ibunda tak difitnah macam-macam dan dituding tidak ingin menemui Tasyi.

"Orang tuh ngasih kado, udah perbuatan baik itu. Tulisan saya untuk biar ceritanya nggak difitnah yang di sana, malah saya yang difitnah," ujar Tasyi Athasyia saat ditemui di Polda Metro Jaya.

Ia merasa tidak sopan jika mendadak masuk ke rumah dalam kondisi seisi rumah masih tidur. Tak mungkin ia berkoar-koar untuk membangunkannya.

"Ya namanya orang di rumahnya, orang rumahnya bilang belum bangun, saya nggak berani. Coba mbak datang ke rumah orang dibilang lagi tidur masa saya bangunin 'woy bangun' kan nggak mungkin," sambungnya.

Tak ada niatan untuk menyudutkan pihak manapun, Tasyi lagi lagi menegaskan kedatangannya itu hanya untuk memberikan kado kepada ibunya.

"Pokoknya intinya itu saya dateng ngasih kado. Udah itu saya berbuat baik," tegasnya.

