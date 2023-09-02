Kasus Promosikan Judi Online, Wulan Guritno Merasa Dipojokkan

JAKARTA - Wulan Guritno tengah menjadi perbincangan usai viral-nya video yang diduga ia tengah mempromosikan situs judi online. Bareskrim Polri telah mengumumkan rencana pemanggilan Wulan Guritno.

Terkait hal itu, Wulan Guritno akhirnya angkat suara, melalui Bucie Lee selaku perwakilan manajemen.

Wulan Guritno mengaku terkejut dan merasa dipojokkan lantaran video tersebut bukan video baru.

BACA JUGA: Pihak Wulan Guritno Jawab Isu Promosikan Situs Judi Online

"Mbak Wulan juga kaget dan merasa dipojokkan dengan pemberitaan saat ini,” ujar Bucie Lee menirukan Wulan Guritno dalam pernyataan tertulis, pada Jumat (1/9/2023).

Akan tetapi Wulan Guritno membenarkan bahwa video tersebut dibuat pada 2020. "Karena konten tersebut sudah lama itu dibuat tahun 2020. Kok sekarang mencuat kembali,” tambah Bucie Lee.

Namun perempuan 42 tahun itu tidak mengetahui jika itu merupakan situs judi online. Oleh karena itu, Wulan Guritno merasa dalam perkara ini, dirinya merupakan korban.

"Mbak Wulan merupakan korban karena dia mendapat informasi bahwa itu adalah game online,” tegasnya.

BACA JUGA: