Sinopsis Film Chips yang Tayang Malam Ini

JAKARTA - Sinopsis film Chips akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Chips adalah film komedi Amerika tahun 2017 bergenre buddy cop yang ditulis dan disutradarai oleh Dax Shepard. Film berdasarkan serial televisi 1977–1983 dengan nama yang sama yang dibuat oleh Rick Rosner.

Film ini dibintangi oleh Shepard sebagai Petugas Jon Baker dan Michael Peña sebagai Frank "Ponch" Poncherello, dengan Rosa Salazar, Adam Brody dan Vincent D'Onofrio sebagai peran pendukung.

Di situs ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 19% berdasarkan 113 ulasan dan rating rata-rata 3,7/10.

BACA JUGA:

Sinopsis Film Chips

Di kota Miami, Agen Castillo dari FBI, menjatuhkan sekelompok perampok bank. Pada saat yang sama, mantan pembalap motocross Jon Baker mendaftar di California Highway Patrol Academy. Meskipun skor bakatnya rendah di segala bidang, Sersan Gail Hernandez bersimpati dengan Jon, mencatat dia bisa mengendarai sepeda motor lebih baik daripada mayoritas taruna yang dia latih dan memberinya kelulusan percobaan.

Di jalan raya California, sekelompok pengendara sepeda menyerang sebuah van lapis baja. Salah satu anggota, "LT", menuduh penjaga dan pacar lemari CHP-nya, TJ, mencuri darinya. Sebagai hukuman, LT memberi tahu TJ tentang frekuensi polisi bahwa dia harus memilih siapa yang akan hidup; dia atau pacarnya. TJ akhirnya bunuh diri.

Di Miami, Castillo diberitahu bahwa CHP telah meminta bantuan FBI dalam pencurian van lapis baja, percaya bahwa ada jaringan polisi yang korup terlibat. Diberikan nama samaran Francis Llewellyn "Ponch" Poncherello, Ponch bermitra dengan Baker, sebelum berpura-pura memberikan penghormatan kepada janda TJ di rumah. Baker mencatat bahwa tidak ada satu pun pujian, gambar, atau efek lain yang akan diberikan oleh seorang pilot helikopter di rumah tersebut dan secara tepat mengidentifikasi sepeda yang digunakan dalam pencurian tersebut sebagai Ducati Hypermotard 939.

Geng sepeda tersebut melakukan upaya lain pada sebuah van lapis baja. Para kru menghindari Ponch dan Baker dengan Ducati yang lebih cepat setelah pengejaran yang lama melalui Elysian Park. LT, yang waspada terhadap penyelidikan ekstensif Ponch terhadap perampokan, mengetahui dari kontak FBI-nya bahwa dia sedang menyamar, sedangkan Ponch juga mendapatkan petunjuk potensial tentang apartemen tempat TJ disewa dan menyimpulkan bahwa TJ pasti korup karena tidak terjangkau. pada gajinya. Merasa ada yang tidak beres, Ponch dan Baker mengunjungi kembali rumah TJ. Meski terlibat perkelahian dengan Parish, Ponch menyadari bahwa dia tidak termasuk dalam lingkaran korup, setelah dia menyarankan bahwa "LT" pada kenyataannya bisa berarti Letnan. Mereka kemudian mengetahui profil Letnan Raymond Kurtz dan meskipun mencurigainya tidak memiliki bukti untuk mengaitkannya dengan pencurian tersebut.