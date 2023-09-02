Advertisement
MOVIE

Main Film Lagi, Ricky Harun: Kaki Gemetaran Kayak Demam Panggung

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |19:09 WIB
Ricky Harun grogi main film lagi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ricky Harun akhirnya kembali muncul di layar lebar, setelah tiga tahun vakum. Film produksi Warna Pictures yang berjudul Jomblo Fi Sabilillah, jadi momentum bagi Ricky Harun untuk comeback membintangi film.

"Ini film pertama setelah 3 tahun tidak pernah syuting, kalau enggak salah ya 3 tahun untuk berperan," kata Ricky Harun saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Kesulitan pun turut dirasakan oleh Ricky Harun saat harus memerankan karakter Yusuf di film yang diadaptasi dari novel karya penulis best seller Asma Nadia dan Helvy Tiana Rosa.

"Kesulitan ya pastinya dengan karakternya juga untuk apa ya mengeluarkan menjadi orang lain," ungkap Ricky Harun.

Pria 36 tahun itu bahkan sampai merasa kakinya gemetaran saking groginya. Sehingga ia itu banyak dialog yang salah ia ucapkan.

"Kakinya gemetaran, dialog nya banyak yang salah juga, masih kayak demam panggung, tapi sih so far jalannya lancar," jelas Ricky Harun.

Di film yang disutradarai oleh Jastis Arimba ini, Ricky Harun beradu akting dengan Adhin Abdul Hakim, Mario Irwinsyah, Masaji Wijayanto, hingga Nabilah Ayu, Indah Nada Puspita, Dewi Yull, Dayu Wijanto, Zyeda Mattersyd, dan Humaidi Abas.

