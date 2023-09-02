Sempat Berduet, Meiska Terkesima dengan Suara Rakhano

JAKARTA - Meiska sempat berkolaborasi dengan dengan Rakhano. Keduanya berduet dalam lagu Hilang Tanpa Bilang. Dalam duet tersebut, Meiska terkesima dengan suara Rakhano.

Duet tersebut menimbulkan reaksi yang nggak terduga. Meiska sebagai penyanyi asli dari lagu tersebut, mengaku amazed dengan lagu yang dibawakan duet bersama Rakha. Di samping itu, Meiska juga mengaku deg-degan karena, itu adalah kali pertama mereka duet bersama.

“Rakha menurut aku cocok banget bawain lagu apa aja. Kemarin bawa ‘Hilang Tanpa Bilang’ ternyata lagunya mood-nya jadi lebih sedih tapi adem dan nggak marah-marah gitu, enak banget lah pokoknya suaranya adem,” ujarnya.

Ia juga mengaku Rakha memiliki suara yang magic. “Sekali dengar tuh, langsung kecanduan banget buat dengerin dia nyanyi. Cuma emang dia sempat curhat sama aku, kalau dia insecure banget, tapi aku yakin dia bakal bisa banget,” tutupnya.

Sementara itu, Meiska telah merilis single terbarunya berjudul ‘Tak Berbentuk Lagi’ pada akhir Maret lalu, dan Rakha juga telah merilis single debutnya berjudul ‘Ajarkanku Melepasnya’ yang sudah bisa didengar di seluruh music platform.

(aln)