JKT48 Gen 1 Reuni di Synchronize Fest 2023, Ajak Penonton Nostalgia

JAKARTA - JKT48 menjadi pengisi Synchronize Fest 2023 hari pertama, Jumat 1 September 2023. Tampil setelah Iwan Fals dan Sawung Jabo, JKT48 sukses membuat gemuruh panggung Dynamic Stage.

Berdasarkan pantauan, JKT48 naik panggung sekitar pukul 22.30 WIB. Meski begitu, hal tersebut tidak menyurutkan antusias penggemar mereka.

Penampilannya dibuka lewat lagu Everyday, Kachuusha, Jurus Rahasia Teleport, Eureka Milik Kita, hingga Rapsodi.

Menariknya, JKT48 tampil bersama beberapa member Generasi (Gen) 1 yakni Melody, Beby, Nabilah, Veranda, Shania dan Kinal.

Penonton pun langsung histeris melihat keenam member tersebut dipanggil ke atas panggung. Nabilah, Melody, dan Bebby kini tampak anggun menggunakan hijab.

"Masih cocok gak sih?," kata Nabilah.

Kemudian, JKT48 bersama Gen 1 membawakan Fortune Cookies dengan koreografi khas JKT48. Tampak Gen 1 masih kompak melakukan tariannya meski sudah lama tak naik panggung.

"Semua udah pada nge-gym baru satu lagu udah capek," ujar Kinal.