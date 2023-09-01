Advertisement
Pesta Oke RCTI34 Berlanjut di Pulo Gebang, Ada Pemain Sinetron Jangan Bercerai Bunda

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |18:05 WIB
Pesta Oke RCTI34 Berlanjut di Pulo Gebang, Ada Pemain Sinetron Jangan Bercerai Bunda
HUT RCTI di Pulo Gebang (Foto: ist)
JAKARTA - Ramai di beberapa titik sebelumnya, kini Pesta Oke RCTI34 hadir di Pulo Gebang, Jakarta Timur untuk terus merayakan HUT RCTI ke-34 dengan datang langsung ke tengah masyarakat.

Pesta Oke RCTI34 di Pulo Gebang ini akan diramaikan oleh meet & greet para pemain sinetron RCTI Jangan Bercerai Bunda yaitu Oding Siregar, Bebby Hatami dan Agoye Mahendra.

Pesta Oke RCTI34 Berlanjut di Pulo Gebang, Ada Pemain Sinetron Jangan Bercerai Bunda

Selain meet & greet ada beberapa kegiatan seru lainnya, seperti lomba menghias tumpeng, musik oke, games oke, olahraga oke serta doorprize menarik yang siap dibagikan untuk para warga Pulo Gebang.

