Pesta Oke RCTI34 Berlanjut di Pulo Gebang, Ada Pemain Sinetron Jangan Bercerai Bunda

JAKARTA - Ramai di beberapa titik sebelumnya, kini Pesta Oke RCTI34 hadir di Pulo Gebang, Jakarta Timur untuk terus merayakan HUT RCTI ke-34 dengan datang langsung ke tengah masyarakat.

Pesta Oke RCTI34 di Pulo Gebang ini akan diramaikan oleh meet & greet para pemain sinetron RCTI Jangan Bercerai Bunda yaitu Oding Siregar, Bebby Hatami dan Agoye Mahendra.

Selain meet & greet ada beberapa kegiatan seru lainnya, seperti lomba menghias tumpeng, musik oke, games oke, olahraga oke serta doorprize menarik yang siap dibagikan untuk para warga Pulo Gebang.