Episode 10 Candy Caddy: Zulfa Maharani Wujudkan Mimpinya Jadi Pegolf Profesional

JAKARTA – Vision+ resmi merilis Episode 10 original series Candy Caddy. Dengan rampungnya penayangan series tersebut, kini Anda bisa menikmati seluruh episodenya melalui link berikut ini.

Serial ini bertutur tentang Yasmin (Zulfa Maharani), seorang caddy yang berjuang mewujudkan mimpinya menjadi seorang pegolf profesional. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, dia terpaksa berbohong kepada orangtuanya.

Dalam proses untuk mewujudkan mimpi tersebut, Yasmin harus melewati sederet proses yang tak mudah, dari sulitnya mendapat restu orangtua hingga pekerjaannya sebagai caddy yang selalu dipandang sebelah mata.

Alasan inilah yang membuat Yasmin harus berbohong kepada orangtuanya. Namun berkat kerja kerasnya, dia berhasil mewujudkan impiannya menjadi pegolf profesional di episode terakhir Candy Caddy.

Tak hanya berhasil menjadi pegolf profesional, Yasmin juga semakin dekat dengan Ray (Arya Vasco), pegolf tampan yang selalu mendukung impiannya. Perjalanan Yasmin menjadi pegolf dalam serial Candy Caddy bisa Anda tonton secara eksklusif di Vision+.