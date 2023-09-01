Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Episode 10 Candy Caddy: Zulfa Maharani Wujudkan Mimpinya Jadi Pegolf Profesional

Lutfi Fadila , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |14:36 WIB
Episode 10 <i>Candy Caddy</i>: Zulfa Maharani Wujudkan Mimpinya Jadi Pegolf Profesional
Episode 10 Original Series Vision+ Candy Caddy. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Vision+ resmi merilis Episode 10 original series Candy CaddyDengan rampungnya penayangan series tersebut, kini Anda bisa menikmati seluruh episodenya melalui link berikut ini.

Serial ini bertutur tentang Yasmin (Zulfa Maharani), seorang caddy yang berjuang mewujudkan mimpinya menjadi seorang pegolf profesional. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, dia terpaksa berbohong kepada orangtuanya.

Dalam proses untuk mewujudkan mimpi tersebut, Yasmin harus melewati sederet proses yang tak mudah, dari sulitnya mendapat restu orangtua hingga pekerjaannya sebagai caddy yang selalu dipandang sebelah mata.

Alasan inilah yang membuat Yasmin harus berbohong kepada orangtuanya. Namun berkat kerja kerasnya, dia berhasil mewujudkan impiannya menjadi pegolf profesional di episode terakhir Candy Caddy

Tak hanya berhasil menjadi pegolf profesional, Yasmin juga semakin dekat dengan Ray (Arya Vasco), pegolf tampan yang selalu mendukung impiannya. Perjalanan Yasmin menjadi pegolf dalam serial Candy Caddy bisa Anda tonton secara eksklusif di Vision+.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement