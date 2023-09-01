Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tonton Kiko Episode Tender Moments di Hari Minggu

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |14:28 WIB
Tonton Kiko Episode Tender Moments di Hari Minggu
Kiko Episode Tender Moments (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Animasi Kiko tayang setiap Minggu. Kali ini, animasi Kiko yang tayang di RCTI akan membawa keseruan untuk dinikmati bersama di rumah. Kiko pekan ini menghadirkan episode Tender Moments

Episode kali ini menceritakan Kiko dan Patino sedang berada di toko buku. Mereka membeli Comic Captain edisi terbaru, Karkus dan Pupus juga sedang berada di sana untuk membeli banyak buku karena sedang diskon.

Tonton Kiko Episode Tender Moments di Hari Minggu

Ketika selesai membayar comic yang mereka sudah beli, Patino tidak sengaja menyenggol rak buku yang ada di dekatnya. Kemudian Pupus juga tidak sengaja menyenggol rak buku yang berada di belakangnya. Karkus tertimpa rak buku yang berada di dekatnya.

Patino juga sedih karena berpikir itu semua atas kesalahannya. Apa yang akan dilakukan KIKO? Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan episode KIKO MINGGU SERU! “TENDER MOMENTS" Minggu, 3 September 2023 Jam 08.00 Pagi di RCTI. KIKO juga tayang setiap hari sabtu & minggu jam 09.30 Pagi hanya di MNCTV.

KIKO produk animasi dari MNC Animation, bisnis unit dari MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Digital Entertainment, selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.

