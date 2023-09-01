Harapan Hary Tanoesoedibjo di Perayaan HUT ke-4 RCTI+

JAKARTA - Kamis, 31 Agustus 2023, merupakan hari spesial untuk RCTI+. Layanan aplikasi dari MNC Group ini merayakan ulang tahunnya yang ke-4.

Perayaan ulang tahun RCTI+ ini digelar di auditorium Tower 1 MNC Studios. Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo turut hadir di momen spesial tersebut.

Dalam kesempatan itu, ia berharap RCTI+ mampu berkembang menjadi lebih baik. Terlebih, MNC Group punya rencana menggabungkan RCTI+ dengan Vision+ untuk menyajikan aplikasi hiburan berkualitas.

"RCTI+ bersama-sama dengan Vision+ akan disatukan. Pesan saya, harus bisa menjadi super apps yang lengkap, media dan entertainment kebanggaan Indonesia: Memberikan hiburan dan informasi dalam berbagai bentuk video, tulisan, artikel, audio, live music dan lain sebagainya, yang menghibur bagi masyarakat Indonesia,” ujar Hary.

RCTI+ pertama kali diluncurkan pada 24 Agustus 20219 bertepatan dengan hari ulang tahun RCTI ke-30. RCTI dihadirkan sebagai OTT platform untuk bisa menyaksikan tayangan dari jaringan televisi terestrial milik MNC Media.

RCTI+ juga menghadirkan banyak konten menarik dan eksklusif. Bahkan beberapa di antaranya jadi terobosan baru seperti Indonesia Next Big Star yang jadi talent hybrid pertama yang ada di Indonesia.

(ltb)