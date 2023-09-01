Larissa Chou Yakin Alvin Faiz Tak Terlibat soal Berita Hoax

JAKARTA - Alvin Faiz membongkar isi chat dari mantan istrinya yang diterimanya sejak 16 Agustus 2023 lalu. Melalui chat tersebut diketahui, Larissa Chou meyakini bahwa mantan suaminya itu tak menyebarkan berita hoax mengenai dirinya yang dituding sebagai pelakor.

Mulanya, Larissa memberitahukan mengenai rencananya yang akan segera menikah dan kembali membina rumah tangga. Ia pun meminta maaf jika tempo hari pernah melakukan kesalahan hingga membuat Alvin Faiz sakit hati.

"Dear Alvin & Keluarga, aku ingin mengabarkan kabar kalau aku insyaAllah akan berkeluarga lagi dalam waktu dekat. Sekiranya dengan ikhlas ikut mendoakan. Aku minta maaf jika ada perbuatan atau tindakan aku yang pernah melukai," bunyi pesan Larissa kepada Alvin dikutip dari Instagram stories Alvin Faiz, Jumat (1/9/2023).

Larissa pun meminta Alvin untuk tak menghiraukan perkataan orang yang masih saja mengaitkan Alvin dengan dirinya. Pasalnya hal tersebut nantinya dapat memicu hubungan diantara mereka kian memanas dan terjadi perseteruan.

"Jika ada yang terus menarik kembali kamu dengan terus mengungkit keburukan dan memanas-manasi lagi mohon abaikan saja. Aku tidak mau diantara kita ter adu domba atau pun harus ada urusan apapun lagi," jelasnya.

Larissa percaya jika Alvin tidak terlibat mengenai tersebarnya berita hoax pada dirinya. Larissa menjelaskan alasan kuat dibalik kepercayaannya kepada Alvin.

"Alhamdulillah kalau bukan kamu yang menyebarkan kebencian lagi. Terkait yang broadcast di WhastApp ke beberapa kawan. Aku tahu itu bukan kamu karena kamu nggak punya nomor teman-temanaku. Sampai ke selebgram Bandung yang kamu nggak kenal juga," ujarnya.

Sehingga, Larissa berjanji dirinya tak akan menyeret Alvin Faiz dalam permasalahan ini. "Jadi tenang aja, aku tidak pernah menyebut yang broadcast itu adalah kamu. Tapi semoga kamu nggak terlibat."

