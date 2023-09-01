Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Buntut Lagu Cinderella, Ipay Resmi Lapor Ian Kasela

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |22:01 WIB
Buntut Lagu Cinderella, Ipay Resmi Lapor Ian Kasela
Ipay laporkan Ian Kasela, vokalis Radja (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rival Achmad Labbaika alias Ipay secara resmi mempolisikan vokalis Radja, Ian Kasela ke Polda Metro Jaya, Jumat (1/9/2023). Terkait kasus dugaan pelanggaran hak cipta, diduga diubah oleh Ian Kasela tanpa sepengetahuan pencipta lagunya

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Ipay, Tiara Octavia usai mendampingi kliennya di SPKT Polda Metro Jaya, Jumat (1/9/2023) malam. Dia juga menerangkan, soal awal mulanya lagu Cinderella itu diciptakan hingga dipublikasikan oleh kliennya.

Buntut Lagu Cinderella, Ipay Resmi Lapor Ian Kasela

"Hari Ipay sudah melaporkan atas dugaan tindak pidana inisial IK diduga, IK telah melakukan lagu Cinderella / Ipay. Nyatanya lagi Cinderella sendiri telah diciptakan oleh klien kami Ipay sejak 1996 dan dipublikasikan tahun 1998," ujar Tiara Octavia kepada awak media.

Tiara menyebut, pihaknya menyertakan sejumlah barang bukti berupa perjanjian tanda tangan kontrak kliennya dengan Ian Kasela. Sekaligus adanya beberapa bukti lainnya, menguatkan Ipay menjadi pencipta dari lagu Cinderella.

"Bukti-bukti kami sudah bawa perjanjian tanda tangan kontrak, ditandatangani oleh IK tersebut dengan publisher. Terus bukti DAT, dimana Demo Master dibuat Ipay selaku pelapor," ucap Tiara.

Dengan melayangkan laporan itu, kuasa hukum Ipay mengatakan, sebelum membawa perkara ini kejalur hukum. Pihaknya telah melayangkan somasi, namun Ian Kasela tidak meresponnya.

"Kami sudah melakukan surat somasi dan tidak ada tanggapan, dari Saudara IK tersebut," imbuh Tiara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/205/3142847/radja_band-Cag2_large.JPG
Rilis Single Baru, Radja Ingin Musiknya Didengar Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/205/3142618/band_radja-H7xt_large.jpg
Radja Dituding Jiplak Lirik Lagu Batas Senja, Ian Kasela: Selain Donatur, Dilarang Ngatur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/205/3103272/troye_sivan-rORj_large.jpg
Moldy Klaim Troye Sivan Jiplak Lagu Tulus Milik Radja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/33/3101713/ian_kasela_radja-lSPv_large.jpg
Segini Bayaran Radja, Band Lawas yang Tersandung Isu Plagiarisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/205/3100061/band_radja-upkY_large.jpg
Spotify Take Down Lagu Apa Sih Milik Radja Imbas Isu Plagiarisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/205/3099386/band_radja-AvEj_large.jpg
Radja Klaim Terinspirasi dari Lagu APT, Randy Nidji Beri Sindiran Menohok
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement