Tasyi Athasyia Bakal Ungkap Dalang yang Sponsori Mantan Karyawannya

JAKARTA - Tasyi Athasyia bakal mengungkapkan dalang mensponsori mantan karyawannya. Sejauh ini telah melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya, terkait kasus dugaan pengancaman dan kekerasan.

Dengan tindakan mantan karyawannya, Tasyi Athasyia sebelumnya telah melapor balik, terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Pasalnya, ia merasa nama baiknya dicemarkan atas laporan dari mantan karyawannya.

Melihat polemik dan saling lapor, kuasa hukum Tasyi Athasyia, Sandy Arifin menduga adanya oknum mensponsori mantan karyawan kliennya.

BACA JUGA:

"Mohon doanya supaya kebenaran ini bisa terbuka, jangan sampai klien kami nama baiknya juga tercemar," ujar Sandy Arifin saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (1/9/2023).

"Kami ingin segera membersihkan nama baik kami agar penyidikan kedepannya, bisa terbukti siapa sebenarnya dalang dari pelaku terkait laporan kami kemarin,"sambung dia.

Sementara itu, Tasyi Athasyia menambahkan, bukti-bukti baru diserahkan kepada penyidik, benar-benar diyakini betul. Jika perseteruannya dengan mantan karyawannya, diduga adanya keterlibatan dari beberapa pihak.

"Alhamdulillah tambahan bukti sangat kuat, dan Insya Allah kami juga tambahkan saksi-saksi kuat, orang-orang terlibat didalam semua tahu. Persis dan yakin, kami nggak sembarang ngasih - ngasih bukti kalau nggak yakin gitu," terang Tasyi.

BACA JUGA: