Kenang Masa Sekolah, Nagita Slavina Pakai Seragam Batik dan Naik Bajaj

JAKARTA - Nagita Slavina tampaknya cukup merindukan masa-masa sekolah. Melalui akun Instagramnya @raffinagita1717, ibu dua anak ini bahkan sempat membagikan foto ketika ia dan temannya mengenakan seragam batik dan hijab.

Menariknya, ia tampak mengabadikan foto ketika dirinya menaiki bajaj. Pasalnya, saat masih duduk di bangku sekolah, istri Raffi Ahmad ini mengatakan jika dirinya kerap menaiki bajaj untuk berangkat dan pulang sekolah.

"Naik bajaj dong, mengenang waktu aku sama Putri duduk di bangku sekolahan. Kita sahabatan dari zaman sekolah di sekolah yang sama. Ada yang tau nggak dulu kita satu sekolah/ satu angkatan/ satu kelas bareng di sekolah apa namanya hayo?," tulis Nagita Slavina dalam keterangan fotonya seperti dilansir dari Instagram @raffinagita1717.

Perempuan 33 tahun itu juga sempat napak tilas ke sekolah SD dan SMP waktu dia sekolah dulu.

"Lagi jadi anak SMP, di ke sekolah Al Azhar. Kita lagi nostalgia," ucap Nagita dalam Instagram Story.

Tak lupa dia mengunjungi beberapa tempat seru, salah satunya kolam renang di sekolahnya dulu untuk menikmati beberapa jajanan favoritnya.

"Sekarang mau jajan di kolam renang Al Azhar karena di sana banyak banget jajanan," tambahnya.

Dalam postingan itu, Nagita terlihat sangat cantik memakai batik sekolah warna hijau yang merupakan sekolah Al Azhar Kelapa Gading tempat dia menimba ilmu beberapa tahun silam. Tak hanya itu, perempuan yang akrab disapa Gigi ini juga memakai hijab putih persis seperti dia sekolah.