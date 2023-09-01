Isyana Sarasvati Kesulitan Saat Tampilkan Koreografi di Film Petualangan Sherina 2

JAKARTA - Isyana Sarasvati ikut muncul dalam film sekuel Petualangan Sherina. Kehadiran dari pelantun Tetap Dalam Jiwa ini tentunya dapat menjadi nafas baru dalam petualangan dua sahabat, Sherina dan Sadam.

Bagaimana tidak, pasalnya Isyana memerankan karakter baru bernama Ratih yang tak dihadirkan di versi tahun 2000. Terlebih karakter Ratih ini pun nantinya akan digambarkan sebagai sosok antagonis.

Mengagumi film Petualangan Sherina yang tayang pada tahun 2000 silam, Isyana menyebut keterlibatannya dalam sekuel Petualangan Sherina 2 yang akan tayang 28 September mendatang seolah menjadi sebuah mimpi sejak dini yang jadi kenyataan. Meski demikian, Isyana mengaku proses yang dijalaninya tidaklah mudah.

Mengusung konsep drama musikal, serupa dengan film pertamanya, mengharuskan Isyana bukan hanya berakting melainkan juga bernyanyi lengkap dengan koreografi. Isyana yang memang berprofesi sebagai penyanyi, tentu tak merasa kesulitan ketika harus bernyanyi.

Untuk berakting, kualitasnya cukup mumpuni jika dilihat saat debutnya di film Milly & Mamet: Ini Bukan Cinta & Rangga yang begitu mencuri perhatian. Isyana merasa kesulitan ketika harus melakukan koreografi.

“Yang paling menantang buat aku sih koreo. Film ini kan drama musikal, kita bukan cuma diminta nyanyi, tapi juga koreo. Kita berkoreo sambil bernyanyi,” kata Isyana Sarasvati di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Butuh waktu yang cukup lama untuk Isyana berlatih koreografi dan menghafalkan setiap gerakannya koreografi sebelum ditampilkan saat syuting.

“Kita latihannya berbulan-bulan loh untuk mempersiapkan koreonya,” paparnya.