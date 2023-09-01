Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Syakir Daulay yang Dipolisikan karena Parodikan Momen Proklamasi

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |05:30 WIB
Biodata dan Agama Syakir Daulay yang Dipolisikan karena Parodikan Momen Proklamasi
Biodata dan agama Syakir Daulay. (Foto: Instagram/@syakirdaulay)
A
A
A

JAKARTA - Syakir Daulay kini sedang jadi perbincangan hangat. Video unggahannya untuk promosi film Imam Tanpa Makmum beberapa waktu lalu kini menimbulkan masalah.

Adik Zikri Daulay ini memparodikan momen pembacaan teks proklamasi yang dilakukan Presiden RI Pertama, Soekarno. Hal itu menimbulkan respons negatif dari berbagai pihak hingga dianggap melecehkan.

Bahkan, dia dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, pada Kamis, 31 Agustus 2023 oleh Relawan Indonesia Bersatu.

"Saya hadir di Polda Metro Jaya dalam rangka melaporkan secara resmi saudara Syakir Daulay yang membuat konten yang tersebar di media sosial soal konten parodi yang merupakan penghinaan Proklamasi," ujar Ketum Indonesia Bersatu, Lizman Hasibuan, saat ditemui di Polda Metro Jaya.

Berikut ini Okezone ulas biodata Syakir Daulay, dilansir dari berbagai sumber.

Syakir Daulay lahir di Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam pada 10 Januari 2002. Ia merupakan anak bungsu dari pasangan Hasan Daulay dan Nazariah.

Syakir memiliki satu kakak perempuan, Hamimi Daulay dan dua kakak laki-laki yakni Zikri Daulay yang juga terjun ke dunia hiburan, serta Fauzan Daulay.

Sang aktor memulai pendidikannya dengan bersekolah di SD Negeri 1 Bireuen, lalu pindah ke SD Negeri 12 Pondok Labu Pagi, Jakarta Selatan. Tak lama kemudian, Syakir berpindah lagi ke Pesantren Daarul Quran Tangerang.

Kariernya di industri hiburan bermula pada 2016 dengan menjadi pemeran pendukung di sinetron Pangeran 2. Setelah itu, ia mulai dilirik untuk proyek sinetron lain.

