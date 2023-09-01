Posting Bendera Indonesia, Kim Bum Siap Sapa Penggemar di Jakarta

JAKARTA - Kim Bum siap menyapa para penggemarnya di Indonesia. Bintang drama Korea Boys Before Flower ini akan datang ke Jakarta melakukan fan meeting pada Minggu 3 September 2023.

Jelang hadirnya Kim Bum di Ibu Kota, aktor 36 tahun ini turut mengunggah emoji bendera Indonesia. Momen itu dibagikan Kim Bum di Insta Story-nya dan diunggah ulang akun Twitter @kdrama_menfess.

“Mau ke Garut ya bang?,” tulis akun itu dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (1/9/2023).

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Kim Bum nampak duduk di dalam bandara sembari memandang ke arah keluar. Ia tampak santai mengenakan jaket dan celana panjang serta sneakers berwarna hitam.

Lawan main aktor Lee Min Ho ini juga membagikan emoji bendera Merah Putih, tanda akan segera berkunjung ke Indonesia.

