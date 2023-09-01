Punya Bukti, Tasyi Athasyia Ogah Damai dengan Mantan Karyawan

JAKARTA - Tasyi Athasyia membawa bukti-bukti untuk diserahkan ke Polda Metro Jaya. Bukti tersebut sebagai penguat dirinya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, terlapor mantan karyawannya.

Hal ini disampaikan Tasyi Athasyia saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (1/9/2023), dia juga menyebut, pihaknya juga akan menambahkan sejumlah saksi-saksi baru nantinya.

"Dari sebelumnya aku juga udah bilang, Insya Allah kami punya buktinya, jadi Alhamdulilah pihak mereka yang bilang permintaan maaf. Sebenarnya kalau disadarkan dari awal, saya sama suami juga sudah minta maaf," kata Tasyi Athasyia.

Dengan menambahkan barang bukti baru serta saksi-saksi, Tasyi mengatakan, pihaknya telah menutup pintu damai.

"Dari awal saya sama suami minta maaf ya dan mereka bilang bohong, mereka udah kenal, mereka mah bukan minta maaf sekarang. Mungkin mau ketahuan baru menyuruh dan mau minta maaf udah telat dong,"ucap Tasyi.

"Jadi mereka sudah maju, kami sudah maju sekarang nasi sudah jadi bubur. Kalau mau pake kekeluargaan udah telat, dari awal kami sudah minta maaf dan mereka tidak menghiraukan," tambahnya.

