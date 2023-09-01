Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Punya Bukti, Tasyi Athasyia Ogah Damai dengan Mantan Karyawan

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |17:24 WIB
Punya Bukti, Tasyi Athasyia <i>Ogah</i> Damai dengan Mantan Karyawan
Tasyi Athasyia berikan bukti baru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tasyi Athasyia membawa bukti-bukti untuk diserahkan ke Polda Metro Jaya. Bukti tersebut sebagai penguat dirinya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, terlapor mantan karyawannya.

Hal ini disampaikan Tasyi Athasyia saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (1/9/2023), dia juga menyebut, pihaknya juga akan menambahkan sejumlah saksi-saksi baru nantinya.

"Dari sebelumnya aku juga udah bilang, Insya Allah kami punya buktinya, jadi Alhamdulilah pihak mereka yang bilang permintaan maaf. Sebenarnya kalau disadarkan dari awal, saya sama suami juga sudah minta maaf," kata Tasyi Athasyia.

Punya Bukti, Tasyi Athasyia {Ogah} Damai dengan Mantan Karyawan

Dengan menambahkan barang bukti baru serta saksi-saksi, Tasyi mengatakan, pihaknya telah menutup pintu damai.

"Dari awal saya sama suami minta maaf ya dan mereka bilang bohong, mereka udah kenal, mereka mah bukan minta maaf sekarang. Mungkin mau ketahuan baru menyuruh dan mau minta maaf udah telat dong,"ucap Tasyi.

"Jadi mereka sudah maju, kami sudah maju sekarang nasi sudah jadi bubur. Kalau mau pake kekeluargaan udah telat, dari awal kami sudah minta maaf dan mereka tidak menghiraukan," tambahnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147853/tasyi_athasyia-0Jub_large.jpg
Tasyi Athasyia Mencak-Mencak Disebut Main Biliar Tanpa Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/33/3121515/tasyi_atashyia-2Pmh_large.jpg
Tasyi Athasyia Laporkan 2 Content Creator Usai Dituding Lakukan Black Campaign
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120485/alasan_tasyi_athasyia_laporkan_nicky_tirta-7tnK_large.jpg
Alasan Tasyi Athasyia Laporkan Nicky Tirta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/33/3005662/netizen-bandingkan-sikap-teuku-ryan-dan-suami-tasyi-athasyia-saat-istrinya-dibully-4oJ1X6TTMT.jpg
Netizen Bandingkan Sikap Teuku Ryan dan Suami Tasyi Athasyia saat Istrinya Dibully
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/33/2954940/tasyi-athasyia-ungkap-proses-kelahiran-anak-ke-4-akui-tak-ada-rasa-sakit-3oX38L4VlF.jpg
Tasyi Athasyia Ungkap Proses Kelahiran Anak ke-4, Akui Tak Ada Rasa Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/33/2953589/ibunda-ikut-mendampingi-tasyi-athasyia-di-persalinan-anak-keempat-QXsN7wjzXS.jpg
Ibunda Ikut Mendampingi Tasyi Athasyia di Persalinan Anak Keempat
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement