Penyebab Maia Estianty Ogah Manggung dengan Ahmad Dhani

JAKARTA - Ketegangan antara Maia Estianty dengan Ahmad Dhani tampaknya belum juga merenggang hingga kini. Bahkan setelah belasan tahun bercerai, keduanya tak bisa berhubungan baik layaknya teman.

Maia enggan bila diminta sepanggung bersama sang mantan suami. Ia menjadi salah satu musisi yang menolak tampil bersama Dewa 19.

"Emang kenapa enggak mau nyanyi bareng ayah, kan social distancing. Kan demi anak,” tanya Dul kepada Maia, dikutip dari kanal YouTube AlElDul TV.

Maia beralasan tidak mau satu panggung karena menghargai suaminya saat ini, Irwan Mussry. Ia juga meminta buah hatinya untuk menghormati posisi sang ayah yang sudah jadi suami Mulan Jameela.