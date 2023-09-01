Tasyi Athasyia Tambah Barang Bukti untuk Kasusnya dengan Mantan Karyawan

JAKARTA - Selebgram Tasyi Athasyia kembali menyambangi Polda Metro Jaya, Jumat (1/9/2023). Kedatangannya berkaitan dengan laporannya atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang menjerat mantan karyawannya.

Dalam pantauan Tim MNC Portal Indonesia (MPI), Tasyi Athasyia dan suaminya, Syech Zaki tiba sekitar Pukul 14.33 WIB. Mereka datang untuk menambahkan barang bukti sekaligus saksi-saksi kepada pihak berwajib.

"Hari ini kami akan menambahkan bukti terkait ada beberapa bukti, diduga ada unsur mengenai mendanai,"ujar Sandy Arifin, kuasa hukum Tasyi kepada awak media.

"Ada juga mungkin kami lihat mensponsori dan beberapa capture-an, masih diduga makanya hari ini Kak Tasyi dan Habib ingin menambahkan,"sambung dia.

Sandy membeberkan salah satu bukti yang dibawa, yakni bukti transfer. Diduga ada yang mendanai oknum mantan karyawannya tersebut untuk mencemarkan nama baik sang selebgram.

"Ada juga pembayaran rekening, semua kita mau lampirkan semua dan mempertegas bahwa berita kemarin uang disampaikan itu tidak benar," terang Sandy Arifin.