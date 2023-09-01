Alvin Faiz Bantah Sebar Hoax Larissa Chou Jadi Pelakor

JAKARTA - Larissa Chou kembali dikaitkan dengan sang mantan suami, Alvin Faiz. Terbaru, Alvin Faiz dituding menyebarkan berita hoax mengenai Larissa Chou.

Melalui Instagram Stories miliknya, Alvin Faiz pun memberikan klarifikasinya. Ia mengunggah tangkapan layar chat bersama salah satu rekannya yang menanyakan soal akun yang memfitnah Larissa Chou.

Teman Alvin Faiz itu langsung menanyakan kepada Alvin mengenai akun tersebut. Ia memberitahu kepada Alvin bahwa sudah banyak orang yang mengira bahwa akun tersebut sengaja dibuat oleh Alvin.

"Lo tahu akun ini nggak?" tanya salah satu teman Alvin Faiz.

Alvin Faiz pun langsung membantahnya. Ia mengaku lelah selalu dikaitkan dengan mantan istrinya dengan beragam tudingan miring.

"Tahu, dari kemarin ada beberapa yang kirim juga ke gue. Demi Allah itu bukan gue, capek gue dikaitin terus," jawab Alvin Faiz.

Melalui unggahannya, Alvin pun mengimbau kepada semua orang untuk berhenti mengaitkan dirinya dengan Larissa Chou.

"Teman-teman, maaf ganggu dan buat nggak nyaman. Tapi tolong jangan kaitkan gue, dengan yang lalu lagi. Gue berharap kita semua menentukan jalannya masing-masing," tulis Alvin Faiz dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Jumat (1/9/2023).

BACA JUGA: