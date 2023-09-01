Ibu Ancam Aldila Jelita Bila Berani Rujuk dengan Indra Bekti: Bom Besar Akan Meledak

JAKARTA - Ibu Aldila Jelita, Marjam Abdurahman kini muncul setelah putrinya berencana rujuk dengan Indra Bekti. Ia berani menentang niatan mereka untuk kembali setelah resmi bercerai.

Bahkan, Marjam membongkar beberapa isu, salah satunya soal utang Indra Bekti diduga mencapai Rp2,4 Miliar. Kali ini, ia juga mengancam jika Dhila kembali pada Indra Bekti, ia bakal membongkar sebuah rahasia.

"Kalau kamu (Aldila Jelita) balik sama Bekti, bom besar akan meledak," ujar Marjam Abdurahman, saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Dalam keterangannya, Marjam menyebut bahwa sebelumnya ia beberapa kali mengingatkan Bekti untuk menjauhi Dhila. Sayangnya, peringatannya tidak diindahkan hingga puncaknya adanya kabar kalau keduanya resmi rujuk pada 25 Agustus lalu.