HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denny Sumargo Terharu Podcastnya Selamatkan Netizen dari Bunuh Diri

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |14:09 WIB
Denny Sumargo Terharu Podcastnya Selamatkan Netizen dari Bunuh Diri
Denny Sumargo terharu podcastnya selamatkan netizen dari bunuh diri. (Foto: Instagram/@sumargodenny)
A
A
A

JAKARTA - Denny Sumargo membagikan isi direct message (DM) Instagram yang dia terima dari salah seorang penggemarnya. Curahat hati sang netizen mampu menyentuh hati Denny.

Dalam gambar tangkapan layar dari pesan yang diunggahn Denny, netizen itu mengaku mengidap beberapa penyakit mental selama satu tahun. Akibatnya, ia tak bisa hidup tenang dan selalu terpikir soal kematian.

"Aku udah 1 tahun diagnose bipolar disorder, depresi, anxiety, dan borderline personality disorder. Udah 3 hari ini aku selalu ngimpi tentang die, jujur tiap hari yg ada dibenak aku cm "kapan mati ya" ," kata Netizen, dikutip pada Jumat (1/9/2023).

Ia sangat lelah dengan keadaannya saat ini. Bahkan, dia harus mengonsumsi obat-obatan demi bisa tidur dengan tenang.

Tapi, netizen ini mengaku 'terbantu' oleh adanya podcast Curhat Bang milik Denny Sumargo. Sampai-sampai, netizen ia tak jadi melakukan bunuh diri usai menonton podcast suami Olivia Allan itu.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
