Ultah, Al Ghazali Dapat Kejutan dari Laura Moane

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |13:34 WIB
Laura Moane berikan kejutan untuk Al Ghazali (Foto: IG Laura)
JAKARTA - Al Ghazali merayakan ulang tahunnya, Jumat (1/9/2023). Putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu genap berusia 26 tahun. Di momen hari ulang tahunnya, Al mendapat kejutan istimewa dari rekan-rekannya.

Momen itu terlihat dari unggahan salah satu rekannya, Aaliyah Massaid. Hadir beberapa rekan sesama artis lainnya seperti Atta Halilintar, Rizky Nazar, Thariq Halilintar, Bastian Steel dan masih banyak yang lainnya.

Ultah, Al Ghazali Dapat Kejutan dari Laura Moane

Hal yang paling berkesan, kehadiran seorang perempuan yang membawa kue beserta lilin diatasnya begitu mencuri perhatian. Pasalnya wajah perempuan tersebut tak terlihat dengan jelas di unggahan Aaliyah. Ia hanya menyorot bagian tangan perempuan tersebut yang membawa kue saat Al berdoa dan meniup lilin.

Wajah perempuan itu pun terungkap dari akun fanbase TikTok @_alghazali17. Ia ternyata adalah Laura Moane yang selama ini diisukan sedang memiliki kedekatan dengan Al Ghazali.

Perempuan berwajah blasteran itu tampak tersenyum semringah saat membawa kue dengan lilin diatasnya untuk Al Ghazali. Al dan Laura pun saling berhadapan disaksikan oleh rekan-rekan yang menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun.

Sontak, netizen pun menduga bahwa keduanya telah berpacaran. Beberapa diantaranya menilai keduanya cocok ketika disandingkan meski beberapa yang lainnya justru keberatan lantaran perbedaan usia yang terpaut cukup jauh diantara keduanya, sekitar 9 tahun.

"Ini mah udah fix pacaran," tulis @jud***

"Anjir cocok banget," tulis @al***

"Laura kan masih 17 tahun masa sama Al yang udah usianya 26 tahun," tulia @ban**

