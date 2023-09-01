Pay Burman Bantu Tengahi Konflik Posan Tobing dan Band Kotak

JAKARTA - Perseteruan Posan Tobing dengan mantan grup bandnya, Kotak, turut melibatkan gitaris legendaris, Pay Burman. Kedua pihak ternyata kompak meminta wejangan dari produser musik sekaligus eks gitaris Slank tersebut.

Pay sendiri dinilai bisa menengahi konflik antara Posan dan para personel Kotak terkait lagu-lagu yang dibawakan.

"Iya dua-duanya (Posan dan Kotak-red) minta saran sama gue, dan gue pisahkan antara apa yang diperjuangkan pencipta sekarang soal perfoming right dengan permasalahan mereka," kata Pay Burman saat ditemui di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Iya suka ngobrol dua-duanya punya dasar pandangan masing-masing," lanjutnya.

Pay menyebut kedua belah pihak tengah mempermasalahkan beberapa hal diantaranya hak dari pencipta lagu yang tengah memperjuangkan royaltinya.