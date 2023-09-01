Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sahabat Bersaksi, Denny Sumargo Disebut Mabuk dan Masuk Kamar Verny Hasan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |14:22 WIB
Sahabat Bersaksi, Denny Sumargo Disebut Mabuk dan Masuk Kamar Verny Hasan
Sahabat beri kesaksian terkait hubungan Verhy Hasan dengan Denny Sumargo (Foto: instagram/vernyhasan_)
A
A
A

JAKARTA - Dokter Richard Lee mengundang sahabat Verny Hasan untuk berbicara di podcastnya. Dalam video tersebut, Ikeyda yang mengaku sebagai sahabat Verny, mengatakan jika dirinya sangat mengenal sosok sang DJ.

Bukan hanya mengenal, Ikeyda juga mengaku tahu bagaimana hubungan sahabatnya dengan Denny Sumargo kala itu. Bahkan, ia bisa mengklaim bahwa dirinya merupakan saksi kunci dari kasus yang dialami Verny dan Densu.

"Yes Ikeyda, temennya Verny Hasan sangat dekat sekali. Kalau kenal udah lama dari 2009 2010, dari masih kecil dari umur belasan," ujar Ikeyda dalam podcast Dokter Richard Lee.

"Oh mangkanya kamu saksi kunci," tanya Dokter Richard.

"Iyes," jawab Ikeyda.

Sebagai sahabat, Ikeyda tampaknya cukup yakin bahwa Densu adalah ayah biologis dari anak Verny Hasan. Pasalnya kala mereka tengah menjalin hubungan, Verny sama sekali tidak ada main dengan laki-laki lain.

Ucapannya pun semakin dipertegas, usai Ikeyda mengaku paham semua kegiatan Verny lantaran ia sempat menjadi manager dan tinggal satu rumah dengan sang DJ.

"Seberapa yakin kamu Verny tidak ada main dengan laki-laki lain?," tanya Dokter Richard.

Sahabat Verny Hasan

"Sangat yakin. Karena saya tinggal bareng sama Verny saat itu dan yang memanajeri Verny pada saat itu adalah saya, selain dia pakai karya saya," jelas Ikeyda.

Dalam kesempatan itu, Ikeyda juga sempat menceritakan momen ketika Densu datang ke rumah dan langsung masuk ke kamar Verny dalam keadaan mabuk. Bahkan, Densu pun disebut keluar dari kamar tanpa mengenakan busana.

Ikeyda pun menyebut bahwa peristiwa tersebut diakui Ikeyda terjadi tak hanya sekali, hingga akhirnya Verny hamil.

"Apa yang membuat kamu sangat yakin," tanya Richard lagi. 

Halaman:
1 2
