HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Sidang Tuntutan, Sang Ayah Stres Hingga Jatuh Sakit

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |13:20 WIB
Ayah Ammar Zoni sakit (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ayah Ammar Zoni, Suhendri Zoni Alruvi, dilarikan ke rumah sakit setelah diduga stres menjelang sidang tuntutan sang anak yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (31/8/2023) lalu.

Kuasa hukum Ammar Zoni, Abullah Emile Oemar Alamudy, menjelaskan kabar tersebut diterima saat kliennya menunggu giliran sidang di ruang sidang 6.

"Oh itu dia (Ammar Zoni-red) ditelepon Adit ya, bapaknya sakit, Adit bawa bapaknya ke Rumah Sakit," kata Abdullah Emilie Oemar.

Usut punya usut, kabar tersebut yang membuat suami Irish Bella itu gelisah di persidangan.

"Mungkin seperti itu ya dia jadi nggak tenang, dia dengar kabar. Saya tadi sebelum masuk ruang sidang, Adit telepon ‘Bang nggak bisa datang ke persidangan karena harus nganter ayah ke Rumah Sakit’," tutur Abdullah Emile.

Meski begitu, sang kuasa hukum belum bisa menjelaskan secara rinci terkait penyakit yang diderita Suhendri Zoni Alruvi.

