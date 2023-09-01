Fitri Carlina Klarifikasi usai Diduga Sindir Dewi Perssik Perihal Gaji Pilot Rp200 Juta

JAKARTA - Belakangan pedangdut Fitri Carlina diduga menyinggung Dewi Perssik. Pasalnya, video wawancara Fitri soal gaji suaminya sebagai pilot, digabungkan dengan video Dewi tengah membahas gaji kekasihnya, Rully, yang mencapai Rp200 juta.

Fitri lantas membantah dugaan itu. Pelantun ABG Tua ini mengaku menjalin hubungan baik dengan Dewi hingga saat ini.

Bahkan, Dewi sempat berkomunikasi dengan Fitri sebelum hubungannya dengan Rully terkuak ke publik. Perempuan yang akrab disapa Depe itu sudah bertanya tentang bagaimana menjadi istri dari seorang pilot.

"Kami tidak ada saling sindir, saling support iya, bahkan sebelum di-publish (hubungan dengan Rully) Kak Dewi sudah kontak aku, tanya-tanya dan pasti aku doakan track record bagus,"kata Fitri Carlina dikutip Kanal YouTube Intens Investigasi, Jumat (1/9/2023).

Di tengah pembahasan gaji pilot yang kini ramai dipebincangkan, Fitri tetap enggan membeberkan nominal gaji suaminya secara gamblang. Namun ia menyebut kisaran nominalnya lebih dari Rp100 juta.

"Lebih seratus, Alhamdulillah, kami doain yang terbaik. Dengan adanya cerita (kisruh gaji pilot) ini siapa tahu kesejahteraan pilot semakin terangkat, karena risiko sangat besar,"terang dia.