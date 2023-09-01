Tak Terima Verny Hasan Dilaporkan Pencemaran Nama Baik oleh Denny Sumargo, Sahabat: Situ Waras?

JAKARTA - Ikeyda tampaknya tak terima jika sahabatnya, Verny Hasan, dilaporkan oleh Denny Sumargo ke polisi atas tudingan pencemaran nama baik. Ia bahkan menyebut bahwa kemungkinan pihak Verny akan terlebih dahulu mengurus soal kasus hukum tersebut dan menomor duakan tes DNA.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ikeyda saat tampil di akun YouTube milik Dokter Richard Lee. Dalam kesempatan tersebut, ia sempat berbincang dengan Denny Sumargo melalui sambungan telepon, dan menanyakan mengapa suami Olivia Allan itu melaporkan Verny Hasan ke polisi.

"Kenapa harus lapor polisi? pakai bilang pencemaran nama baik, situ waras?," tanya Ikeyda pada Denny Sumargo.

Dengan santai, pria yang akrab disapa Densu itu pun menjawab pertanyaan tersebut. Ia bahkan sempat mengenang bagaimana Verny Hasan 10 tahun lalu, ketika melaporkan dirinya ke polisi dan berbicara di hadapan wartawan soal kehamilannya.

"10 tahun yang lalu ada seorang wanita datang ke kantor polisi membawa wartawan sebegitu banyaknya. Dia bilang ke semua orang di depan wartawan, saya menghamili dia. Setelah itu saya klarifikasi bahwa saya tidak menghamili dia. Satu Indonesia nggak ada yang percaya. 7 tahun saya cari orangnya, menunggu tes DNA-nya," ungkap Denny Sumargo.

"Orangnya melapor di kantor polisi tidak diurus sampai hari ini. Saya dipanggil polisi waktu itu, ditanya dimana tinggalnya si Verny. Saya bilang, saya tidak tahu, karena dia sudah melaporkan sampai hari ini dia hanya wara wiri di televisi tapi dia tidak urus laporan polisi," sambungnya.

Lebih lanjut, Densu pun mengatakan bahwa dirinya sampai harus mengancam Verny untuk mau menjalani tes DNA di 2019. Akan tetapi, Verny sempat berulah di hari H tes DNA dengan telat datang ke rumah sakit.