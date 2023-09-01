Sahabat Verny Hasan Jelaskan Soal HPHT, Dokter Richard: Hamilnya 11 Bulan?

JAKARTA - Sahabat Verny Hasan, Ikeyda, menjadi bintang tamu dalam akun YouTube milik Dokter Richard Lee. Dalam kesempatan tersebut, ia sempat ditanya soal proses kehamilan Verny Hasan.

Sebelumnya, Richard sempat menyebut tanggal lahir dari anak Verny Hasan. Ia pun mengatakan bahwa pembuahan tersebut terjadi di November 2012, dihitung dari lamanya kehamilan seorang wanita yakni sembilan bulan.

Akan tetapi, pada Oktober hingga November 2012 silam, Denny Sumargo yang dituding merupakan ayah biologis dari anak Verny, tengah berada di Makassar untuk menjalani pertandingan basket. Hal itu tentu membuatnya bingung, mengingat Densu dituding sebagai sosok yang menghamili sang DJ.

"Menurut Densu cerita dengan aku, dia bilang kejadiannya anaknya lahirnya 16 Agustus 2013 kan? Jadi kalau kita hitung HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir)-nya, kalau aku nggak salah harusnya bulan 11 (November). Sedangkan Densu di bulan 10 dan 11 ada job basket di Makassar," ujar Dokter Richard Lee dalam podcastnya.

"Di bulan November itu yang saya tahu waktu itu saya ada di luar apartemen jam 2 setengah 3 itu Verny bilang pengin makan pisang tapi nggak mau digoreng pake tepung. Insting terus mikir itu November 2013, larilah aku beli testpack lima biji, ku bilang 'Besok pagi dilihat ya'. Pagi-pagi dia teriak dan dia hamil. Dia masuk kamar dan yang ditelepon DS," sahut Ikeyda.

"Densu ada di Makassar, Oktober, November dia ada basket di Makassar," timpal Richard.

"Betul dia di Makassar, waktu itu dia bilang 'Tunggu saya di Jakarta tolong ini jangan sebar ke siapapun," lanjut Ikeyda.

Lebih lanjut, Ikeyda pun menjelaskan bahwa saat Densu berada di Makassar, sang sahabat sudah berbadan dua. Namun tetap saja, Richard kebingungan, usai menghitung lamanya usia kehamilan Verny.

"Waktu DS di Makassar, Verny sudah hamil," ucap Ikeyda.

"Berarti melakukannya dari bulan September? Tapi 11 bulan dong," sahut Richard.

"Waktu itu Verny bawain lagu pas 17 Agustus di Bundaran HI, posisinya sudah hamil satu bulan," timpal Ikeyda.