HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dituding Lakukan Penculikan, Keluarga Ody Mulya Laporkan Balik Mirna Febryani

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |09:36 WIB
Dituding Lakukan Penculikan, Keluarga Ody Mulya Laporkan Balik Mirna Febryani
Keluarga Ody Mulya laporkan Mirna Febryani (Foto: Ravie/MPI)




JAKARTA - Keluarga Ody Mulya melayangkan laporan balik terhadap Mirna Febryani ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut dibuat usai Mirna yang merupakan istri Ody menyebut jika keluarga suaminya melakukan penculikan.

Tak mau hanya mengklarifikasi tudingan Mirna, kini keluarga produser Dilan 1990 ini juga melaporkan Mirna dengan tudingan membuat laporan palsu terkait dugaan penculikan. 

"Kedatangan kami tim kuasa hukum dari kakaknya Ody, keluarganya Ody dan Ody Mulya, hari ini mau membuat laporan balik terkait atas pengakuan Mirna Febryani yang kami duga bahwa telah membuat laporan palsu yang disampaikan ke pihak Polda," ucap Secar Piandy saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis, 31 Agustus 2023 kemarin.

Pihak keluarga mengklaim, Ody pulang ke rumah keluarganya atas kemauan sendiri. Apalagi, saat itu sang produser tengah sakit sehingga harus mendapat perawatan dan pengobatan.

Ody Mulya 

"Ody itu kan kepala keluarga. Secara agama, dia yang memutuskan, dia mau meninggalkan rumah, dia mau pergi dari rumah, tidak ada yang bisa melarang, dia pergi dan pulang dari tempat dia itu dengan kesadaran dia sendiri," jelas Secar.

"Tetapi kenapa, kakaknya atau keluarganya yang dilaporkan? Padahal dia sendiri tidak diculik," lanjutnya.



