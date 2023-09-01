2 Tahun Menjomblo, Prilly Latuconsina Ngaku Tak Ada yang Mendekati

JAKARTA - Prilly Latuconsina mengatakan bahwa dirinya sudah cukup lama sendiri, alias menjomblo. Bahkan selama dua tahun usai putus dari Irzan Faiq, ia sudah tak pernah lagi terlihat memiliki pasangan baru dan diakuinya sebagai pacar.

Hal ini lantas membuat heran. Apa yang membuat seorang Prilly Latuconsina belum juga memiliki pendamping.

Ternyata bukan karena Prilly pemilih. Akan tetapi, lantaran tidak ada pria yang mendekat padanya.

"Beneran sumpah gak ada yang deketin," ujar Prilly Latuconsina, dikutip dari YouTube TS Media, Jumat (1/9/2023).

Teman-teman Prilly Latuconsina yang mengetahui ini sepertinya gemas memberikan saran. Salah satu yang disarankan, Prilly harus berani mendekat duluan kepada si pria.

"Sekarang itu kata teman aku, harus aku yang deketin duluan," beber Prilly.

Meskipun mendapat saran tersebut, bintang film Danur itu tak langsung menelan mentah-mentah. Dia enggan melakukannya karena gengsi.

"Tapi kan kita gengsi ya," jelasnya.