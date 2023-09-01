Syakir Daulay Dilaporkan ke Polisi, Imbas Parodi Momen Proklamasi untuk Promosi Film

JAKARTA - Syakir Daulay dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, pada Kamis, 31 Agustus 2023 kemarin. Laporan tersebut berhubungan dengan promosi sebuah film berjudul Imam Tanpa Makmum yang disutradarai olehnya sendiri.

Dalam video tersebut, adik dari Zikri Daulay tampil dengan dandanan mirip tokoh proklamator Indonesia, Soekarno lengkap dengan peci. Bahkan ia juga terdengar membaca teks proklamasi yang isinya diubah dengan kalimat-kalimat bernada promosi agar masyarakat mau menyaksikan film garapannya.

"PROKLAMASI.....Kami jomblo jomblo bangsa Indonesia menyatakeun, keprihatinan kami terhadap perfilman Indonesia......Hal hal mengenai film percintaan dan perhororan membuat kami semakin kesepian, karena tidak ada yang mau diajak jalan....Maka dari itu, kami jomblo jomblo bangsa Indonesia menyatakeun, akan merilis film yang berperi kejombloan.... Hal hal mengenai judul film, penayangan dan lain lain akan kami nyatakeun dalam tempo yang se-singkat singkatnya," ucap Syakir dalam unggahannya di akun @syakirdaulay.

"Maka dengan ini kami nyatakeun, kemerdekaan republik ijo tomat dan seluruh jomblo jomblo bangsa Indonesia atas penjajahan penjajahan perasaan di perfilman Indonesia.....Jakarta, 19 Agustus 2023......Atas nama jomblo jomblo bangsa Indonesia, Syakir Daulay," tambahnya sambil mengaku sebagai presiden Jomblo Terhormat Indonesia.

Postingan tersebut pun mengundang reaksi para netizen. Terbaru, Syakir akhirnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh perkumpulan Relawan Indonesia Bersatu.

"Saya hadir di Polda Metro Jaya dalam rangka melaporkan secara resmi saudara Syakir Daulay yang membuat konten yang tersebar di media sosial soal konten parodi yang merupakan penghinaan Proklamasi," ujar Ketum Indonesia Bersatu, Lizman Hasibuan, saat ditemui di Polda Metro Jaya belum lama ini.