Gelisah Jelang Sidang, Ammar Zoni Rupanya dapat Kabar Ayahnya Masuk Rumah Sakit

JAKARTA - Ammar Zoni mendapat kabar kurang di tengah proses sidang tuntutan kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis, 31 Agustus 2023. Saat menunggu giliran sidang, suami Irish Bella itu ditelepon adiknya, Aditya Zoni dan menyebut bahwa ayahnya dilarikan ke rumah sakit.

Hal ini diungkapkan langsung oleh kuasa hukum Ammar Zoni, Abdullah Emile Oemar Alamudy usai mendampingi kliennya sidang.

"Oh itu tadi dia (Ammar Zoni-red) telepon Adit ya, bapaknya tadi sakit. Adit bawa bapaknya ke Rumah Sakit,” kata Abdullah Emile.

Rupanya, kabar inilah yang membuat Ammar sangat gelisah di dalam ruang sidang.

"Mungkin seperti itu ya dia jadi enggak tenang, dia dengar kabar. Saya tadi sebelum masuk ruang sidang, Adit telepon ‘Bang enggak bisa datang ke persidangan karena harus mengantar ayahnya ke Rumah Sakit’," lanjut Abdullah Emile.

Akan tetapi, hingga kini sang pengacara belum bisa memastikan penyakit apa yang diderita ayah Ammar Zoni.

"Wah saya kurang tahu yang jelas ada keluhan lah sampai dibawa ke Rumah Sakit," tuturnya.