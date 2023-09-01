Sinopsis Film John Wick, Awal Mula Dendam Kesumat Keanu Reeves

JAKARTA - Sinopsis film John Wick akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. John Wick adalah film thriller aksi Amerika tahun 2014 yang disutradarai oleh Chad Stahelski dan ditulis oleh Derek Kolstad.

Dalam film ini, Keanu Reeves berperan sebagai John Wick, pembunuh bayaran legendaris yang keluar dari masa pensiunnya untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang membunuh anak anjingnya, hadiah terakhir dari istrinya yang baru saja meninggal.

Film ini juga dibintangi oleh Michael Nyqvist, Alfie Allen, Adrianne Palicki, Bridget Moynahan, Dean Winters, Ian McShane, John Leguizamo, dan Willem Dafoe.

BACA JUGA:

Di situs Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 86% dari kumpulan ulasan 219 kritikus dan skor rata-rata 6,9/10.

Sinopsis Film John Wick

Di New York City, John Wick berduka atas kematian istrinya Helen. Sebelum meninggal, Helen memberikan John anak anjing beagle untuk membantu mengatasi kehilangannya.

Beberapa hari kemudian, sekelompok gangster Rusia, dipimpin oleh Iosef Tarasov, menemui John di sebuah pompa bensin dan gagal mengintimidasi dia agar menjual Mustang Boss 429 tahun 1969 miliknya kepada mereka.

Malam itu, mereka masuk ke rumah John, menyerangnya , bunuh anak anjing itu, dan curi mobilnya. Iosef membawa Mustang ke toko potong untuk menghapus rincian identitasnya, namun pemilik toko, Aurelio, mengenalinya dan menolak servis. Aurelio memberi tahu John bahwa Iosef adalah putra Viggo Tarasov, bos mafia Rusia di Kota New York.

Setelah mengetahui tindakan putranya, Viggo mencaci-maki Iosef karena menimbulkan kemarahan John. Dia mengungkapkan bahwa John pernah menjadi pembunuh bayaran di pekerjaannya, dan terkenal serta ditakuti di dunia kriminal sebagai Baba Yaga, seorang "pria yang fokus, berkomitmen, dan berkemauan keras" yang kejam dan tak kenal lelah. Setelah John jatuh cinta dengan Helen, seorang warga sipil, Viggo memberinya tugas yang tampaknya mustahil untuk mendapatkan kebebasannya; dia berhasil.