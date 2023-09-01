Sinopsis Film The Hateful Eight, Konflik di Tengah Badai Salju

JAKARTA - Sinopsis film The Hateful Eight akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Hateful Eight adalah sebuah film thriller misteri Amerika Barat tahun 2015 yang ditulis dan disutradarai oleh Quentin Tarantino.

Film ini dibintangi oleh Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsen dan Bruce Dern.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, The Hateful Eight mendapat peringkat persetujuan 74% berdasarkan 337 ulasan, dengan peringkat rata-rata 7,3/10.

Sinopsis film The Hateful Eight

Film ini menceritakan delapan orang asing yang mencari perlindungan dari badai salju di tempat persinggahan kereta pos beberapa waktu setelah Perang Saudara Amerika.

Pada tahun 1877, Mayor Marquis Warren pergi ke Red Rock, Wyoming, dengan tiga mayat hadiah. Kudanya menyerah ketika menghadapi badai salju, Warren kemudian menumpang kereta pos yang dikemudikan oleh O.B. Jackson. Di dalamnya ada pemburu hadiah John Ruth "The Hangman", dan buronan "Crazy" Daisy Domergue, yang dia bawa ke Red Rock untuk digantung. Warren dan Ruth sebelumnya terikat pada surat pribadi Warren dari Abraham Lincoln.

Chris Mannix, yang ayahnya, Erskine, memimpin milisi Lost-Causer yang disebut Perampok Mannix, mengaku sebagai sheriff baru Red Rock dan bergabung dengan mereka. Selama perjalanan, Ruth mengetahui tentang hadiah Konfederasi atas kepala Warren karena menerobos dan membakar kamp tawanan perang.

Mereka berlindung dari badai salju di Minnie's Haberdashery, yang dirawat oleh Bob, seorang Meksiko yang mengaku menonton haberdashery saat Minnie dan suaminya, Sweet Dave, tidak ada. Pondok tersebut menampung algojo lokal Oswaldo Mobray, koboi Joe Gage, dan jenderal Konfederasi Sanford Smithers, yang berencana mendirikan cenotaph untuk putranya yang hilang, Chester Charles.

Ruth melucuti semua orang kecuali Warren. Sementara Mannix mengakui Smithers sebagai pahlawan perang, Warren ingin dia mati sebagai balas dendam karena memerintahkan eksekusi tawanan perang kulit hitam di Baton Rouge. Saat makan malam, Mannix menduga surat Lincoln itu palsu. Warren menanggapi kekecewaan Ruth dengan mengatakan bahwa surat palsunya memberinya kelonggaran untuk membeli kulit putih.