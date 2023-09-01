Tayang 21 September, Film Satu Hari Dengan Ibu Didukung Ustaz Abdul Somad

JAKARTA - Film Satu Hari Dengan Ibu (SAHDU) akan tayang di bioskop mulai 21 September 2023 mendatang. Digarap oleh Ruang 29 Pictures, SAHDU merupakan film karya sutradara Muhammad Amrul Ummami yang idenya berasal dari komunitas berbasis kemanusiaan, mulai dari Kajian Musawarah, Masjid Kapal Munzalan Indonesia, Badan Kontak Majelis Taklim/BKMT, dan Sahabat UAS di seluruh Indonesia.

Menggandeng Film Maker Muslim/FMM, Hubb Connect, Kajian Musawarah, Masjid Kapal Munzalan Indonesia, dan Agarillus, Amrul Ummami diberikan amanah untuk merangkai jalinan cerita SAHDU dalam format layar lebar. Hal itu membuatnya memercayakan karakter dalam film ini pada Chand Kelvin, Venny Palwinta dan juga Vonny Anggraini.

Sementara itu, Ustaz Abdul Somad atau biasa dikenal UAS juga ikut memberikan dukungan atas lahirnya film SAHDU. Pasalnya, film ini dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan akhlak budi pekerti untuk seluruh keluarga Indonesia.

"Janganlah kita tunggu sampai ibu kita tidak ada, baru kita akan menyesal dan merasa hidup kita hampa. Apapun yang kita punya serasa tidak ada gunanya. Maka mumpung dia masih ada, peluklah, ciumlah tangannya, dan sayangilah dengan penuh cinta, kalau kau ada sedikit rezeki maka buatlah dia bahagia," ungkap UAS.

Agar jalan cerita dalam film ini semakin kuat, beberapa artis sekaligus musisi Tanah Air akan ikut tampil dan memerankan akting yang cukup baik serta natural. Sebut saja, Ifan Govinda, Rizal Armada, Ricky Perdana, dan Cupink Topan.

“Kita sengaja menghadirkan special performance dari beberapa artis Indonesia untuk memberi warna lebih pada film SAHDU yang menguatkan jalinan cerita yang menjadi kekuatan film ini,” jelas sang sutradara, Amrul Ummami.

Film SAHDU sendiri merupakan drama keluarga dan bercerita tentang seorang pria dewasa bernama Dewa yang tinggal berdua dengan ibundanya usai ditinggal wafat sang ayahnya. Di kehidupannya, ia pun bergumul menemukan makna berbakti kepada orang tua, khususnya ibu.