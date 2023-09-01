Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bagi-Bagi Sepatu ke Penonton, Krisdayanti Nyeker di Synchronize 2023

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |21:01 WIB
Bagi-Bagi Sepatu ke Penonton, Krisdayanti Nyeker di Synchronize 2023
Krisdayanti nyeker di Synchronize Fest 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Krisdayanti kembali dipercaya mengisi salah satu panggung megah Synchronize 2023 yang berlangsung di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jum'at (1/9/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, penyanyi yang akrab disapa KD itu memulai aksi panggungnya pada pukul 18.15 WIB di panggung Dynamic Stage.

Tak sendiri, aksi panggung Krisdayanti di Synchronize 2023 diiringi komposer Erwin Gutawa.

Bagi-Bagi Sepatu ke Penonton, Krisdayanti Nyeker di Synchronize 2023

KD membuka penampilannya dengan tembang hits Pilihlah Aku. Lagu tersebut pun menjadi magnet ribuan penonton Synchronize 2023 yang didominasi anak muda.

"Pacarnya mana? Peluk dong peluk, tenang aja nanti disorot kamera, di depan saya ada pasangan yang paling mesra nih, udah berapa tahun? 5 tahun? Udah nikah! Cobalah Untuk Setia ya!" lanjut Krisdayanti kemudian menyanyikan lagu Cobalah Untuk Setia, Jum'at (1/9/2023).

Tak hanya itu, KD juga menyanyikan beberapa lagu hitsnya yang lain seperti Mencintaimu, Rembulan, hingga Penasaran karya dari Rhoma Irama.

"Terimakasih pertama-tama saya ucapkan kembali kepada Synchronize 2023, selalu ada kolaborasi menarik di Synchronize 2023. Nggak nyesal dong ya beli tiket untuk ketemu tante KD. Selamat merayakan lebarannya musik Indonesia," ujar KD tampak antusias.

Ada yang menarik dalam penampilan KD malam ini. Ibunda Aurel Hermansyah itu membagikan sepatunya kepada penonton wanita Synchronize 2023.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
