Herling, Menuk, dan Meilita Kolaborasi Lewat Jatuh Cinta, Bangkitkan Lantai Dansa era 80-an

JAKARTA - Herling, Menuk, dan Meilita turut meramaikan musik dengan vibe disko ala 80-an lewat single terbaru berjudul Jatuh Cinta. Asyiknya irama lantai dansa di Indonesia kini kembali muncil ke permukaan.

"Di tengah kesibukan kami masing-masing, dua tahun masa pengerjaan menjadi waktu yang setimpal untuk akhirnya dapat mengeluarkan single pertama kami," tulis Herling Parikesit , dikutip dari akun Instagramnya.

Lirik yang ditulis oleh Menuk dan Meilita berkisah tentang indahnya perasaan jatuh cinta untuk pertama kalinya. Dimulai dari saling pandang hingga menimbulkan getaran cinta.

Herling sebagai music producer menambahkan cita rasa beat ala disko 80-an dan pop electronic dalam lagu Jatuh Cinta ini. Membuat keseluruhannya masuk kategori easy listening.