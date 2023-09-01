Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Herling, Menuk, dan Meilita Kolaborasi Lewat Jatuh Cinta, Bangkitkan Lantai Dansa era 80-an

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |20:41 WIB
Herling, Menuk, dan Meilita Kolaborasi Lewat <i>Jatuh Cinta</i>, Bangkitkan Lantai Dansa era 80-an
Herling, Menuk, dan Meilita rilis single Jatuh Cinta. (Foto: Dok. Pribadi)
A
A
A

JAKARTA - Herling, Menuk, dan Meilita turut meramaikan musik dengan vibe disko ala 80-an lewat single terbaru berjudul Jatuh Cinta. Asyiknya irama lantai dansa di Indonesia kini kembali muncil ke permukaan.

"Di tengah kesibukan kami masing-masing, dua tahun masa pengerjaan menjadi waktu yang setimpal untuk akhirnya dapat mengeluarkan single pertama kami," tulis Herling Parikesit , dikutip dari akun Instagramnya.

Lirik yang ditulis oleh Menuk dan Meilita berkisah tentang indahnya perasaan jatuh cinta untuk pertama kalinya. Dimulai dari saling pandang hingga menimbulkan getaran cinta.

Herling sebagai music producer menambahkan cita rasa beat ala disko 80-an dan pop electronic dalam lagu Jatuh Cinta ini. Membuat keseluruhannya masuk kategori easy listening.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement