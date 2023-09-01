Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Perjalanan Karier Rafi Sudirman, Penyanyi Cilik yang Kini Terkenal Sebagai Musisi Instrumentalis

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |19:38 WIB
Perjalanan Karier Rafi Sudirman, Penyanyi Cilik yang Kini Terkenal Sebagai Musisi Instrumentalis
Rafi Sudirman di Live Podcast Musikaligus (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sebagian pencinta musik Tanah Air mungkin tak asing dengan musisi satu ini. Ya, nama Rafi Sudirman memang sudah melalang buana sejak dulu.

Debut sejak kecil, kini Rafi pun telah tumbuh dewasa dan tetap setia berkarya di dunia musik Indonesia. Dewasa ini, mayoritas karyanya menggunakan bahasa Inggris.

Penasaran dengan perjalanan karier Rafi Sudirman? Yuk, simak penjelasannya berikut ini.

Perjalanan Karier Rafi Sudirman, Penyanyi Cilik yang Kini Terkenal Sebagai Musisi Instrumentalis

Rafi Sudirman adalah penyanyi muda asal Jakarta yang di awal debutnya jadi bergabung dengan grup Di Atas Rata-Rata hingga 2019. Selama bergabung dengan grup proyek Erwin Gutawa dan Gita Gutawa, ia hadir dalam Perayaan Hari Anak Nasional yang dihadiri oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2013.

Perjalanan Karier Rafi Sudirman, Penyanyi Cilik yang Kini Terkenal Sebagai Musisi Instrumentalis

Selain itu, Rafi pun pernah diundang oleh Presiden Joko Widodo tampil di Perayaan HUT RI di Istana Negara. Penyanyi bernama lengkap Rafi Ramadhan Sudirman ini pada 2017 berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Penyanyi Anak Laki-Laki Terbaik di AMI Awards.

Tak hanya itu, penyanyi kelahiran 31 Oktober 2003 juga berhasil meraih Medali Emas Kategori Show Choir Kompetisi Paduan Suara Internasional Bali (2018), dan Medali Emas Kategori Jazz, Pop, dan Pertunjukan Grand Prix Bangsa Gothenburg Swedia (2019).

Pada November 2022, Rafi merilis EP baru yang ditulis sendiri, Endlessly dengan dua lagu baru unggulan yaitu Faraway & Endlessly. Ini menjadi debutnya sebagai penyanyi muda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180137/microdrama_rcti-eqdK_large.jpg
13 Microdrama Seru RCTI+ dengan Cerita Unik dan Penuh Kejutan, Tayang Setiap Senin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/598/3141368/rcti_plus-OHn2_large.jpeg
RCTI+ Luncurkan Deretan Drama Pendek Penuh Emosi untuk Perempuan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/598/3140854/sinetron_gober_parijs_van_java-70qL_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Gober Parijs Van Java Episode 22
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/598/3136768/indonesian_drama_series_award_2025-IJy3_large.jpeg
Indonesian Drama Series Award 2025 Segera Digelar, Siap Hadirkan 13 Nominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/598/3135014/original_series_vision-RieA_large.jpg
Sinopsis Original Series Vision+ di RCTI Have a Nice Date Episode 3:  Natasha Kencani Crazy Rich Milenial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/598/3130311/masterchef-36fz_large.jpeg
Nasi Liwet Sesawahan Tim Hijau Menang Challenge, Ayam Tim Ungu Tidak Matang! 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement