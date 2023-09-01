Perjalanan Karier Rafi Sudirman, Penyanyi Cilik yang Kini Terkenal Sebagai Musisi Instrumentalis

JAKARTA - Sebagian pencinta musik Tanah Air mungkin tak asing dengan musisi satu ini. Ya, nama Rafi Sudirman memang sudah melalang buana sejak dulu.

Debut sejak kecil, kini Rafi pun telah tumbuh dewasa dan tetap setia berkarya di dunia musik Indonesia. Dewasa ini, mayoritas karyanya menggunakan bahasa Inggris.

Penasaran dengan perjalanan karier Rafi Sudirman? Yuk, simak penjelasannya berikut ini.

Rafi Sudirman adalah penyanyi muda asal Jakarta yang di awal debutnya jadi bergabung dengan grup Di Atas Rata-Rata hingga 2019. Selama bergabung dengan grup proyek Erwin Gutawa dan Gita Gutawa, ia hadir dalam Perayaan Hari Anak Nasional yang dihadiri oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2013.

Selain itu, Rafi pun pernah diundang oleh Presiden Joko Widodo tampil di Perayaan HUT RI di Istana Negara. Penyanyi bernama lengkap Rafi Ramadhan Sudirman ini pada 2017 berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Penyanyi Anak Laki-Laki Terbaik di AMI Awards.

Tak hanya itu, penyanyi kelahiran 31 Oktober 2003 juga berhasil meraih Medali Emas Kategori Show Choir Kompetisi Paduan Suara Internasional Bali (2018), dan Medali Emas Kategori Jazz, Pop, dan Pertunjukan Grand Prix Bangsa Gothenburg Swedia (2019).

Pada November 2022, Rafi merilis EP baru yang ditulis sendiri, Endlessly dengan dua lagu baru unggulan yaitu Faraway & Endlessly. Ini menjadi debutnya sebagai penyanyi muda.