HOME CELEBRITY MUSIK

Synchronize Fest 2023 Hari Pertama, Iwan Fals hingga JKT 48 Gen 1

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |15:49 WIB
Synchronize Fest 2023 Hari Pertama, Iwan Fals hingga JKT 48 Gen 1
Synchronize Fest 2023 (Foto: Ist)
JAKARTA - Festival musik tahunan Synchronize Fest hari pertama telah digelar di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat 1 September 2023.

Mengusung tema Bhinneka Tunggal Musik, Synchronize Fest 2023 hari pertama akan menampilkan puluhan musisi lokal ternama seperti Iwan Fals hingga Soneta.

Puluhan musisi itu akan tampil di 8 panggung megah yang telah disediakan. Adapun pintu masuk Synchronize 2023 telah dibuka sejak pukul 13.30 WIB.

Project Pop dipercaya membuka rangkaian acara hari pertama Synchronize Fest 2023 di panggung Dynamic Stage pada pukul 15.00 WIB.

Dikutip dari akun Instagram resminya, berikut line up hari pertama Synchronize Fest 2023:

Synchronize Fest 2023 Hari Pertama, Iwan Fals hingga JKT 48 Gen 1

1. Dynamic Stage

Parade Hujan (16.45 WIB)

Kris Dayanti dan Erwin Gutawa Band (18.15 WIB)

Trio Macan (19.45 WIB)

Iwan Fals X Sawung Jabo (21.00 WIB)

JKT 48 dan Eks Member Gen 1 (22.30 WIB)

Soneta X Dipha Barus (23.45 WIB)

2. Panggung Getar

Olsam (19.15 WIB)

OM PMS (20.30 WIB)

Pasukan Perang (22.00 WIB)

Orkes Taman Bunga (23.15 WIB)

3. District Stage

Fiersa Besari (15.45 WIB)

J-Rocks (18.15 WIB)

Jamrud (19.30 WIB)

Barasuara (20.45 WIB)

The Changcuters (22.00 WIB)

Weird Genius (23.15 WIB)

4. Lake Stage

Feel Koplo (16.45 WIB)

Symphony From Hell (18.45 WIB)

Deddy Dhukun dan Mus Mujiono (20.00 WIB)

SM*SH (21.15 WIB)

Om Monata (22.30 WIB)

5. Forest Stage

Indische Party (15.45 WIB)

For Revenge (17.00 WIB)

Pentas Dinamika Bangkutaman (18.15 WIB)

Monker To Millionaire (19.30 WIB)

Morfem (20.45 WIB)

Jaminan Aditya (22.00 WIB)

Momonon (23.15 WIB).

