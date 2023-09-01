Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Aldi Taher Siap Ramaikan Festival Barbarzaar 2023 Hari Ketiga

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |15:49 WIB
Aldi Taher Siap Ramaikan Festival <i>Barbarzaar 2023</i> Hari Ketiga
Aldi Taher siap ramaikan Festival Barbarzaar 2023. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Festival Makanan Barbarzaar (BBZ) 2023 telah digelar mulai dari 30 Agustus hingga 3 September di Parkiran Outdoor Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Acara ini mengundang 100 lebih tenant makanan dari berbagai daerah.

Pencetus Barbarzaar 2023, Mgdalenaf, menjelaskan proses penyelenggaraan acara tersebut. Tahun ini, food Vlogger asal Bekasi itu menggandeng dua rekan seprofesinya yakni Felix Anak Kuliner dan Yudho Boengkoes.

"Ada tempat makan yang direkomendasi tapi kadang kesulitan menjangkau tempat makannya. Akhirnya pengunjung sulit datang ke tempat makan yang aku review akhirnya aku kumpulin di satu tempat," ucap Mgdalenaf di outdoor parking Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu (30/8/2023) malam.

"Aku, Felix, Yudho, chat pribadi (ke tiap penjual makanannya). Bukan tim barbarnya. Jadi aku WA mereka dan lebih gampang akses. Bukan kedekatan, tapi makanan harus highenis. UMKM keren-keren dan kurang lebih sama," sambungnya.

Mgdalenaf sendiri mengaku antusias bisa kembali menggelar festival makanan tahunan tersebut. Dia juga mengaku banyak belajar dari acara serupa yang digelar pada tahun sebelumnya.

Halaman:
1 2
