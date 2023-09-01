Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Taeyang dan Secret Number Bakal Buka LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 Minggu Depan

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |13:30 WIB
Taeyang dan Secret Number Bakal Buka LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 Minggu Depan
LMAC MUSIC FORALL FEST 2023. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - LMAC MUSIC FORALL FEST, festival musik terbesar MNC Media & Entertainment, siap digelar di Lido Music & Arts Center, pada 8 dan 9 September 2023. Festival musik ini akan dimeriahkan sederet idol K-Pop dan musisi Tanah Air. 

Taeyang dan Secret Number dijadwalkan tampil di hari pertama, pada 8 September 2023. Bersama dua idol K-Pop tersebut, juga tampil sederet penyanyi Tanah Air, dari Mahalini, Rizky Febian, Fourtwnty, dan DJ Dipha Barus.

Sementara line up hari kedua yang digelar pada 9 September 2023, akan dimeriahkan oleh band The Rose dan girl group Apink. Mereka akan tampil bersama band legendaris GIGI, Maliq & d’Essentials, dan Weird Genius.

Bagi Anda yang ingin menonton konser ini, tiket LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 dapat dibeli melalui lmacmusicforallfest.com. Tersedia empat kategori tiket yang harga dan detail layoutnya bisa Anda lihat di akun Instagram @lmcindonesia.

LMAC Music Forall Fest 2023. (Foto: MNC Media)

Informasi terkini tentang LMAC MUSIC FOR ALL FEST 2023 bisa diikuti dengan memfollow akun sosial media @lmcindonesia.

