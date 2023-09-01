Cerita Satria The Monster Dibalik Pembuatan Video Klip Seperti di dalam Bus

JAKARTA - Satria The Monster merilis single baru berjudul Seperti. Demi mendukung single barunya, Satria, Dimas dan Iwan pun membuat video klip sambil nge-band di dalam bus.

Terkait proses pembuatan video klip, Iwan mengaku sama sekali tak mengalami kesulitan. Mengingat, bus yang dipakai untuk menggarap video klip mereka dalam keadaan berhenti.

“Aman-aman saja syuting di bus karena kebetulan busnya enggak jalan. Kalau jalan mungkin susah,” kata Iwan di Auditorium Sindo, Kamis, 31 Agustus 2023.

Namun, ruang di dalam bus yang terbatas membuat mereka memiliki kendala. Walaupun demikian, dirinya semua berjalan dengan lancar dan menjadi momen mengesankan.

“Cuma kesulitannya agak sempit saja. Kalau untuk gitar dan bass panjang kan, itu agak sedikit hati-hati. Nah kalau drim kesenggol mulu sikunya karena mepet,” beber Dimas.

Selain di dalam bus, Satria The Monster juga melakukan syuting video klip di sebuah studio. Menurut dimas hal ini tidak kalah menyenangkan dari syuting di bus.

Pasalnya, di studio tempatnya lebih luas sehingga dapat mengambil banyak scene.

“Untuk yang di studio jadi bisa lebih bervariasi kan. Di dalam satu studio itu bisa ambil banyak scene sih. Kaya konsep dan tempatnya bisa diganti-ganti,” jelas Dimas.

Sementara itu, video klip lagu Seperti memiliki keunikan tersendiri dari video klip mereka yang lainnya. Sebab lagu Seperti tidak memiliki storyboard.

“Biasanya kan kita music video sebelumnya selalu ada storyboard dan bercerita dan ada bintang lain. Nah yang ini kali pertama cuma kita bertiga dan tanpa storyboard, action aja ngebandnya,” tutur Dimas.