HOME CELEBRITY MUSIK

Bicara Cinta Diam-Diam, Satria The Monster Rilis Single Seperti

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |08:34 WIB
Bicara Cinta Diam-Diam, Satria The Monster Rilis Single <i>Seperti</i>
Satria The Monster rilis single baru (Foto: Devi Ari/MPI)
JAKARTA - Band Satria The Monster yang beranggotakan Satria, Iwan dan Dimas kembali merilis single terbaru. Berjudul 'Seperti', lagu tersebut bercerita tentang seseorang yang malu untuk mengungkapkan rasa cintanya pada sang pujaan hati.

“Seperti tentang perasaan malu-malu seseorang mengungkapkan perasaannya ke orang yang dia suka gitu. Trus kaya dia cuma bisa mengimpan sendiri tanpa memberi tahu ke orangnya,” ujar Dimas, drummer Satria The Monster di Auditorium Gedung Sindo, Kamis, 31 Agustus 2023.

“Jadi, ibaratnya kayak perasaan yang tenggelam saja gitu. Tanpa orang yang dia sukai tahu perasaan dia sebenarnya,” lanjutnya.

Lagu ini sendiri memiliki musik yang berbeda dari single Satria The Monster lainnya. Pasalnya, musik up beat lebih ditonjolkan dalam single terbaru mereka.

Satria The Monster

Menariknya, Satria mengaku jika proses pembuatan musiknya ini hanya membutuhkan waktu satu jam saja. Bahkan, para personil STM ini hanya butuh waktu satu jam untuk membuat musik dalam lagu ini.

“Enggak sampai sejam. Tapi itu baru nemu chord sama nada vokalnya ajakan karena saya kurang bisa bikin lirik,” tutur Satria.

Akan tetapi, lantaran belum ada liriknya, Satria memendam musik ini sendirian. Hingga akhirnya dirinya iseng mengirim musik tersebut ke label Musica Studio.

Ternyata tim A&R menyetujui musik tersebut dan mulai menggarapnya dengan serius. Bahkan mereka hanya memerlukan waktu tiga hari untuk menggarap lirik hingga proses rekaman akhirnya selesai.

“Akhirnya disetujui untuk digarap dan dibantu oleh Rama dari Stereo Wall untuk bagian lirik,” kata Satria.

“Lancar sih enggak ada hambatan dan kesulitan,” tutur Dimas.

