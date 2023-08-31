Ongky Juara Kontes Swara Bintang 2023, Raih Uang Rp75 Juta

JAKARTA - Kontes Swara Bintang 2023 akhirnya menemukan bintang dangdut baru. Ongky, kontestan asal Malang, berhasil menyabet gelar juara pada 30 Agustus 2023 dan meraih hadiah Rp75 juta.

“Sungguh gak menyangka banget bisa menjadi juara pertama. Masuk di tiga besar pun sebenarnya sudah senang banget tapi yaa harus disyukuri dengan pencapaian ini” ujar Ongky.

“Pastinya aku akan berkarya terus dan menjadi public figure yang bias dicontoh oleh orang banyak” sambungnya.

Ongky menang setelah mengalahkan Farizky dan Fifian yang selalu menuai pujian dan standing ovation dari para juri dalam setiap penampilan mereka.

Namun pada akhirnya, Farizky berhasil meraih juara kedua dan Fifian meraih yang ketiga lalu berhasil membawa hadiah uang senilai jutaan rupiah.

Acara Kontes Swara Bintang malam itu juga sangat memanjakan mata pemirsa dengan penampilan apik bintang tamu. Dari aksi panggung D'Bagindas, Pasheman, Ikke Nurjanah, grup dance Toxic Girl, dan Ine Sinthya.