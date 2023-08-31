Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ongky Juara Kontes Swara Bintang 2023, Raih Uang Rp75 Juta

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |22:26 WIB
Ongky Juara <i>Kontes Swara Bintang 2023</i>, Raih Uang Rp75 Juta
Ongky menangkan Kontes Swara Bintang 2023. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Kontes Swara Bintang 2023 akhirnya menemukan bintang dangdut baru. Ongky, kontestan asal Malang, berhasil menyabet gelar juara pada 30 Agustus 2023 dan meraih hadiah Rp75 juta.

“Sungguh gak menyangka banget bisa menjadi juara pertama. Masuk di tiga besar pun sebenarnya sudah senang banget tapi yaa harus disyukuri dengan pencapaian ini” ujar Ongky.

“Pastinya aku akan berkarya terus dan menjadi public figure yang bias dicontoh oleh orang banyak” sambungnya.

Ongky menang setelah mengalahkan Farizky dan Fifian yang selalu menuai pujian dan standing ovation dari para juri dalam setiap penampilan mereka.

Namun pada akhirnya, Farizky berhasil meraih juara kedua dan Fifian meraih yang ketiga lalu berhasil membawa hadiah uang senilai jutaan rupiah.

Acara Kontes Swara Bintang malam itu juga sangat memanjakan mata pemirsa dengan penampilan apik bintang tamu. Dari aksi panggung D'Bagindas, Pasheman, Ikke Nurjanah, grup dance Toxic Girl, dan Ine Sinthya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189635/mnc_media-cAvZ_large.jpg
Semua Program Terbaik Tonton di Sini: RCTI Channel 28,  MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNEWS Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/598/3027519/kahitna-hingga-the-changcuters-siap-meriahkan-lmac-super-hitz-fest-2024-JY00heoQra.jpeg
Kahitna hingga The Changcuters Siap Meriahkan LMAC Super Hitz Fest 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/598/2997538/deretan-program-terbaik-mnc-media-entertainment-untuk-keluarga-indonesia-BkAlUnK5YO.jpG
Deretan Program Terbaik MNC Media Entertainment untuk Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/598/2993770/mnc-media-entertainment-persembahkan-tayangan-terbaik-untuk-keluarga-indonesia-80yFZ6qlWx.jpeg
MNC Media Entertainment Persembahkan Tayangan Terbaik untuk Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/33/2939444/ayo-tetap-produktif-dengan-menghadiri-pesta-akhir-tahun-2023-pada-event-community-club-ngeshortsbareng-di-bali-39FbDv6MH6.jpg
Ayo Tetap Produktif dengan Menghadiri Pesta Akhir Tahun 2023 pada Event Community Club #NgeShortsBareng di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/598/2939429/joyful-desember-jelajahi-series-seru-dengan-vision-originals-kisah-keluarga-horror-hingga-cinta-segitiga-RvFKNQ2H2A.jpg
Joyful Desember, Jelajahi Series Seru dengan Vision+ Originals: Kisah Keluarga, Horor, hingga Cinta Segitiga!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement