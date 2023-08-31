Ganjar Pranowo Semringah Dapat Penghargaan Newsmaker di Indonesia Awards 2023

JAKARTA - Indonesia Awards tahun ini tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ajang penghargaan bergengsi yang ditayangkan oleh iNews TV itu menampilkan sederet nominasi terbaik guna mengapresiasi para tokoh bangsa dari mulai pemerintah sampai selebriti.

Satu dari sederet kategori yang disuguhkan dalam Indonesia Awards 2023 ada Newsmaker. Aiman Witjaksono mengatakan, penghargaan satu ini diberikan kepada tokoh yang telah menjadi sumber berita berpengaruh, menginspirasi, dan informatif.

Sampai sini, Aiman tak lantas menyebutkan siapa tokoh yang dia maksud. Tapi, Cak Lontong mulai membocorkan sosok tersebut.

"Beliau hadir disini, orangnya sangat akrab, ciri-cirinya tinggi, langsing, hobinya olahraga, sama dengan saya, beliau lari, saya tidur," kata Cak Lontong, Kamis (31/8/2023).

Sebelum pada akhirnya nama penerima piala kategori Newsmaker disebutkan, Aiman Witjaksono lebih dulu memanggil Hary Tanoesoedibjo selaku Executive Chairman MNC Group.

Setelah Hary Tanoe berada di atas panggung, barulah Aiman dan Cak Lontong kompak memanggil sang penerima piala Indonesia Awards 2023.

"Dan penerima penghargaan news maker Indonesia Awards 2023 diberikan kepada, bapak Ganjar Pranowo," kata Aiman dan Cak Lontong.