Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ganjar Pranowo Semringah Dapat Penghargaan Newsmaker di Indonesia Awards 2023

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |22:11 WIB
Ganjar Pranowo Semringah Dapat Penghargaan Newsmaker di Indonesia Awards 2023
Ganjar Pranowo terima penghargaan Newsmaker di Indonesia Awards 2023. (Foto: Aldhi/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia Awards tahun ini tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ajang penghargaan bergengsi yang ditayangkan oleh iNews TV itu menampilkan sederet nominasi terbaik guna mengapresiasi para tokoh bangsa dari mulai pemerintah sampai selebriti.

Satu dari sederet kategori yang disuguhkan dalam Indonesia Awards 2023 ada Newsmaker. Aiman Witjaksono mengatakan, penghargaan satu ini diberikan kepada tokoh yang telah menjadi sumber berita berpengaruh, menginspirasi, dan informatif.

Sampai sini, Aiman tak lantas menyebutkan siapa tokoh yang dia maksud. Tapi, Cak Lontong mulai membocorkan sosok tersebut.

"Beliau hadir disini, orangnya sangat akrab, ciri-cirinya tinggi, langsing, hobinya olahraga, sama dengan saya, beliau lari, saya tidur," kata Cak Lontong, Kamis (31/8/2023).

Sebelum pada akhirnya nama penerima piala kategori Newsmaker disebutkan, Aiman Witjaksono lebih dulu memanggil Hary Tanoesoedibjo selaku Executive Chairman MNC Group.

Setelah Hary Tanoe berada di atas panggung, barulah Aiman dan Cak Lontong kompak memanggil sang penerima piala Indonesia Awards 2023.

"Dan penerima penghargaan news maker Indonesia Awards 2023 diberikan kepada, bapak Ganjar Pranowo," kata Aiman dan Cak Lontong.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189635/mnc_media-cAvZ_large.jpg
Semua Program Terbaik Tonton di Sini: RCTI Channel 28,  MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNEWS Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/598/3027519/kahitna-hingga-the-changcuters-siap-meriahkan-lmac-super-hitz-fest-2024-JY00heoQra.jpeg
Kahitna hingga The Changcuters Siap Meriahkan LMAC Super Hitz Fest 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/598/2997538/deretan-program-terbaik-mnc-media-entertainment-untuk-keluarga-indonesia-BkAlUnK5YO.jpG
Deretan Program Terbaik MNC Media Entertainment untuk Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/598/2993770/mnc-media-entertainment-persembahkan-tayangan-terbaik-untuk-keluarga-indonesia-80yFZ6qlWx.jpeg
MNC Media Entertainment Persembahkan Tayangan Terbaik untuk Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/33/2939444/ayo-tetap-produktif-dengan-menghadiri-pesta-akhir-tahun-2023-pada-event-community-club-ngeshortsbareng-di-bali-39FbDv6MH6.jpg
Ayo Tetap Produktif dengan Menghadiri Pesta Akhir Tahun 2023 pada Event Community Club #NgeShortsBareng di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/598/2939429/joyful-desember-jelajahi-series-seru-dengan-vision-originals-kisah-keluarga-horror-hingga-cinta-segitiga-RvFKNQ2H2A.jpg
Joyful Desember, Jelajahi Series Seru dengan Vision+ Originals: Kisah Keluarga, Horor, hingga Cinta Segitiga!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement